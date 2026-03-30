Tri policajca uhapšena zbog navođenja maloljetnica na prostituciju

Četiri osobe, od čega su trojica policajci iz Kalesije i Živinica, uhapšeni su u okviru istrage u vezi sa podvođenjem dvije maloljetnice na području Tuzlanskog kantona.

Akciju sprovode istražioci kriminalističke policije MUP-a Tuzlansko kantona u predmetu protiv Besima Kopića i drugih, osumnjičenih za trgovinu ljudima.

"U okviru akcije uhapšene su četiri osobe, od čega su trojica policijski službenici Uprave policije MUP-a TK i to E.K. (23) i I.H. (24) koji su zaposleni u PS Kalesija, te policijski službenik PS Živinice A.H. (36), te M.J. (64) iz Banovića", saopštio je MUP Tuzlanskog kantona.

Privremeno suspendovani s posla

Dodaju da će osumnjičeni nakon kriminalitičke obrade biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.

"Direktor Uprave policije MUP TK-a danas je donio Odluku o privremenoj suspenziji za navedene policijske službenike, do okončanja krivičnog ili disciplinskog postupka", navode u policiji.

Podsjetimo u okviru istrage ranije je uhapšeno osam osoba, među kojima su policijski službenici, ali i nekadašnji poslanik u Parlamentu BiH i univerzitetski profesor Zijad Jagodić. Uhapšeni su još i Besim Kopić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Dževad Požegić, Šemsudin Kadrić, Sulejman Šehić i Nedim Avdić.

Podvodili 15-godišnje djevojčice

Iz Tužilaštva je ranije saopšteno da su Kopić, Kadrić, Halilović, Modrić i Šehić osumnjičeni da su u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje đevojčice u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja.

I oni su koristili njihove seksualne usluge za koje su im plaćali. Dio novca, koje su đevojčice dobijali od drugih, uzimao je Besim Kopić.