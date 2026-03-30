Logo
Large banner

Naoružan satarom uletio u pun lokal i opljačkao goste

Autor:

ATV
30.03.2026 10:05

Komentari:

0
Наоружан сатаром улетио у пун локал и опљачкао госте
Foto: Tanjug

Policija u Beogradu traga za muškarcem koji je sinoć naoružan satarom uletio u jedan ugostiteljski objekat u Rakovici i maltretirao goste.

Osumnjičeni je, prema riječima očevidaca, ušao u pun lokal i odmah počeo da lomi inventar.

сандук-гробље-погребници

Svijet

Otišao na sahranu prijatelja, a u kovčegu je bila njegova majka

- Čovjek je uletio u restoran, vitlao je satarom i počeo da lomi, udarao je po šanku i stolovima. Kada je demolirao dio lokala, počeo je da prijeti gostima i nekoliko njih je tom prilikom opljačkao. Natjerao je preplašene ljude da mu predaju novac i lične stvari - ispričali su očevici i dodali da je pobjegao kada je završio sa divljanjem.

- Tokom bijega oštetio je i jedan automobil koji je bio parkiran ispred - dodao je izvor.

Osoblje restorana pozvalo je policiju.

Несрећа код Кључа, погинуо полицајац

Hronika

Detalji tragedije: Jedan pripadnik MUP-a Srpske poginuo, drugi kritično

- Pričinjena je veća materijalna šteta, ali niko od gostiju nije povrijeđen. Osumnjičeni je uspio da pobjegne prije dolaska policije, tako da se za njim traga - kaže izvor.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

Pljačka

satara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Svijet

Nove mjere na pumpama: Cijena goriva može se mijenjati samo u ovom periodu

1 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Gradovi i opštine

Kakvo je stanje sa vodostajima u Srpskoj?

1 h

0
Америка хитно упозорила: Одмах напустите земљу

Svijet

Amerika hitno upozorila: Odmah napustite zemlju

1 h

0
Три једноставна трика који ће открити да ли је јаје покварено

Savjeti

Tri jednostavna trika koji će otkriti da li je jaje pokvareno

1 h

0

Više iz rubrike

Несрећа код Кључа, погинуо полицајац, други у критичном стању превезен на УКЦ

Hronika

Detalji tragedije: Jedan pripadnik MUP-a Srpske poginuo, drugi kritično

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Krao telefone i podizao hiljade sa tuđih kartica

1 h

0
Нова трагедија у БиХ: Једно страдало, саобраћај обустављен

Hronika

Nova tragedija u BiH: Jedno stradalo, saobraćaj obustavljen

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

04

Ukrali tijelo ubijene manekenke, pa ga obezglavili

11

04

Počela 6. nedjelja Vaskršnjeg posta: 1 običaj je najvažniji od svih do sada

11

04

Tri policajca uhapšena zbog navođenja maloljetnica na prostituciju

11

03

Ovo je fatalna plavuša u zagrljaju Darka Lazića

10

56

Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner