Naoružan satarom uletio u pun lokal i opljačkao goste

Policija u Beogradu traga za muškarcem koji je sinoć naoružan satarom uletio u jedan ugostiteljski objekat u Rakovici i maltretirao goste.

Osumnjičeni je, prema riječima očevidaca, ušao u pun lokal i odmah počeo da lomi inventar.

- Čovjek je uletio u restoran, vitlao je satarom i počeo da lomi, udarao je po šanku i stolovima. Kada je demolirao dio lokala, počeo je da prijeti gostima i nekoliko njih je tom prilikom opljačkao. Natjerao je preplašene ljude da mu predaju novac i lične stvari - ispričali su očevici i dodali da je pobjegao kada je završio sa divljanjem.

- Tokom bijega oštetio je i jedan automobil koji je bio parkiran ispred - dodao je izvor.

Osoblje restorana pozvalo je policiju.

- Pričinjena je veća materijalna šteta, ali niko od gostiju nije povrijeđen. Osumnjičeni je uspio da pobjegne prije dolaska policije, tako da se za njim traga - kaže izvor.

(Kurir)