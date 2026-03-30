Kakvo je stanje sa vodostajima u Srpskoj?

Vodostaji rijeka na području Zvornika su stabilni, a protok Drine na Hidroelektrani "Mali Zvornik" u projektovanim je granicama, saopšteno je iz Gradske uprave.
Protok Drine na Hidroelektrani "Mali Zvornik" u 8.00 časova iznosio je 704 kubna metra u sekundi što je u projektovanim granicama.
Svijet
Amerika hitno upozorila: Odmah napustite zemlju
Protok Drine na Hidroelektrani "Bajina Bašta" je nepromijenjen u odnosu na prethodne dane i nema tendenciju rasta, dok su rijeke Sapna i Hoča u stagnaciji.
Isporuka električne energije na području Zvornika je uredna i nema zabilježenih kvarova na elektromreži.
Nadležne gradske službe nastavljaju da prate situaciju na terenu.
Vodostaji rijeka Une i Sane u Novom Gradu u blagom su porastu, ali ispod kote redovne odbrane od poplava, rečeno je u opštinskom Odsjeku za Civilnu zaštitu.
Savjeti
Tri jednostavna trika koji će otkriti da li je jaje pokvareno
Vodostaj Une jutros je 267 centimetara, a redovne mjere odbrane od poplava su na snazi pri vodostaju 450 centimetara.
Vodostaj Sane je 296 centimetara, a kolektori se uključuju pri vodostaju 320 centimetara.
Šef terenske jedinice "Elektrokrajine" Zoran Plavšić rekao je da su otklonjeni kvarovi na dalekovodima, te da je bez napajanja električnom energijom još 10 trafo-stanica - osam na području opštine Krupa na Uni i dvije na području novogradske opštine.
Osim toga, na niskonaposnkoj mreži prijavljeno je oko 30 kvarova.
Republika Srpska
Dodik: U pobjedama Rusije vidimo i svoje pobjede
On je naveo da je bez električne energije 213 potrošača.
Plavišić kaže da je mokar snijeg prouzrokovao brojne kvarove na elektro-mreži te da su ekipe na terenu od petka, 27. marta.
