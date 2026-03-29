Brat i sestra iz Srpca rame uz rame u policijskoj uniformi

U moru svakodnevnih vijesti, jedna iz Gradiške vraća vjeru u porodične vrijednosti i snagu podrške.

Brat i sestra, Maja i Marko Milašinović iz Srpca, danas rame uz rame nose policijsku uniformu, ponosno, odgovorno i sa osmijehom koji otkriva koliko im znači što su zajedno na istom putu.

Iako danas dijele isti poziv, njihovi počeci bili su različiti. Marko je, kaže, oduvijek znao da želi biti policajac. Maja je u tu priču ušla gotovo slučajno.

"Nisam bila sigurna da li ću upisati ali kada sam otišla u stanicu i popričala sa kolegama oni su mi bili dodatna motivacija", priča Milašinovićeva.

Sudbina je htjela da se njihovi putevi još više isprepletu. Jedno vrijeme su zajedno boravili u internatu, gdje su, daleko od kuće, bili jedno drugom najveća podrška.

"Tu mi je on pomagao, takođe i za neke papire kao i patrole u kojima su više muškarci i tu mi je pomagao i bio mi je velika podrška", ističe Milašinovićeva.

Marko, brat Maje Milašinović je naveo da je zbog njegove sestre i njenog pristupa i toga kako se ona ponašala tokom pripravničkog i kasnije kada se zaposlila i dobila rješenje, mu je doprinijelo da ga drugi gledaju kao i nju.

"Da sam dobar, zreo, da hoću da radim i da danas-sutra od mene može biti neki policajac", kaže Milašinović.

Njihovi roditelji u početku nisu bili oduševljeni tim izborom.

Majka je sina zamišljala kao sveštenika, a kćerku kao vaspitačicu u vrtiću. Ipak, s vremenom su shvatili da su njihova djeca pronašla svoj put.

"Otac je malo stroži ali sve sa namjerom da danas-sutra budemo prije svega dobri ljudi, a onda dobri policajci. Oboje djece u policiji to je stvarno nešto čim se danas mogu ponositi u današnje doba, a majka kao majka, svaka majka je podrška svojoj djeci", navodi Marko Milašinović.

Danas, kažu Maja i Marko, najveći ponos vide upravo u očima roditelja, prenosi "RTRS".

Oni, bez obzira na sve obaveze koje nosi uniforma, ostaju prije svega brat i sestra, oslonac jedno drugom, baš kao i onih dana u internatu.