Neizmjerna tuga: Preminuo Nemanja koji je digao Srbiju na noge

Nemanja Pešut, (20) iz Inđije, izgubio je bitku sa rakom, uprkos lavovskoj borbi i velikoj podršci lokalne zajednice.

Nemanja Pešut se nekoliko mjeseci hrabro borio sa karcinomom.

Za njegovo liječenje u inostranstvu u Njemačkoj i Rusiji, gdje se primjenjuju specijalizovani tretmani nedostupni u Srbiji – uključila se gotovo cijela Inđija.

Košarka Masovna makljaža košarkašica u BiH

Sportski klubovi, škole, pozorište Artelje, kafići, studenti, pojedinci, udruženja i organizacije mjesecima su organizovali akcije kako bi obezbjedili sredstva za Nemanjino liječenje.

Nažalost, Nemanja je izgubio bitku, ostavljajući neizbrisiv trag u zajednici koja se ujedinila oko njega, piše Blic.