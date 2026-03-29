Neizmjerna tuga: Preminuo Nemanja koji je digao Srbiju na noge

Autor:ATV
29.03.2026
21:53
Komentari:1
Nemanja Pešut, (20) iz Inđije, izgubio je bitku sa rakom, uprkos lavovskoj borbi i velikoj podršci lokalne zajednice.
Nemanja Pešut se nekoliko mjeseci hrabro borio sa karcinomom.
Za njegovo liječenje u inostranstvu u Njemačkoj i Rusiji, gdje se primjenjuju specijalizovani tretmani nedostupni u Srbiji – uključila se gotovo cijela Inđija.
Sportski klubovi, škole, pozorište Artelje, kafići, studenti, pojedinci, udruženja i organizacije mjesecima su organizovali akcije kako bi obezbjedili sredstva za Nemanjino liječenje.
Nažalost, Nemanja je izgubio bitku, ostavljajući neizbrisiv trag u zajednici koja se ujedinila oko njega, piše Blic.
