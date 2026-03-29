Oglasio se biznismen Branko Babić nakon jezive nesreće

29.03.2026

16:35

Biznismen Branko Babić, koji je sinoć povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu, oglasio se na Instagramu.

On je poručio:

"Pustiše me iz bolnice. Kaže doktor, idi kući, i miruj... Evo ja sam se vratio kući, u Smederevsku Palanku, a za ovo mirovanje… j*biga", rekao je on u snimku koji je objavio na Instagramu.

Detalji saobraćajne nesreće Branka Babića

Srpski biznismen Branko Babić, poznatiji i kao “kralj obrva”, doživio je sinoć tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu usljed nepovoljnih vremenskih uslova.

Stravičan udes dogodio se na Begaljičkom brdu, u smjeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletjelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospjeli do javnosti.

Automobil marke “Mercedes” u kom se vozio potpuno je uništen.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, Babić je u trenutku nezgode bio na mjestu suvozača i zadobio je ozbiljne povrede, ali je nakon stravičnog udarca, srećom, ostao u svjesnom stanju, prenosi "Kurir".

