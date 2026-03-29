U Srbiji redovni lokalni izbori u 10 lokalnih samouprava

ATV

29.03.2026

08:23

У Србији редовни локални избори у 10 локалних самоуправа
Foto: ATV

U Srbiji se održavaju redovni lokalni izbori u 10 lokalnih samouprava.

Građani biraju skupštinske odbornike u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci.

Najviše lista, sedam, učestvuje na izborima za odbornike Skupštine grada Bora, dok ih je najmanje u Kladovu, gdje se za odbornike Skupštine opštine nadmeću tri izborne liste.

Biračka mjesta biće otvorena od sedam do 20 časova.

lokalni izbori

Srbija

