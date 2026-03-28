Mjesecima se hrabro borila: Preminula mala Ema (6)

Djevojčica Ema Medveđ (6) iz Kisača, koja se mjesecima hrabro borila protiv tumora na mozgu, nažalost je preminula.

Njena lavovska borba ujedinila je Srbiju, ali njeno maleno tijelo nije uspjelo da pobijedi tešku bolest, piše Kurir.

Mala Ema je sve do sredine juna prošle godine živjela jedno bezbrižno i srećno detinjstvo. Međutim, sve se promenilo kada je počelo uporno povraćanje. Iako se isprva činilo i vjerovalo da je u pitanju samo prolazni virus, porodica se ubrzo suočila sa najstrašnijim vijestima — djevojčici je dijagnostikovan tumor na mozgu.

Od tog trenutka krenula je preteška borba za život ovog djeteta. Ema je podvrgnuta teškoj, višesatnoj operaciji. Iako je pokazala nevjerovatnu snagu, bolest je, nažalost, bila jača, a njeno umorno tijelo nije izdržalo.

Sugrađani se opraštaju

Sugrađani se opraštaju od djevojčice, a potresna poruka objavljena na „Fejsbuk# stranici "Stepanovićevo" slama srca.

"Sa neizmernim bolom i tugom opraštamo se od male Eme Medveđ, koja je nakon duge i preteške borbe sklopila svoje umorene oči. Ovaj mali anđeo, koji je svojom hrabrošću ujedinio srca mnogih, otišao je na neko bolje mesto gde više nema boli. Njena borba bila je simbol snage, a njen odlazak ostavlja tišinu koju je teško opisati rečima. Porodici upućujemo najdublje saučešće, deleći sa njima tugu koju samo nebo razume. Neka počiva u miru, među Anđelima gde i pripada", navodi se u objavi.