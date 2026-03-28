Logo
Large banner

Oglasilo se Tužilaštvo o pogibiji djevojke na Filozofskom fakultetu

Autor:

ATV

28.03.2026

11:34

Komentari:

0
Трагедија на Филозофском факултету, погинула дјевојка
Foto: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bg

Više javno tužilaštvo (VJT) oglasilo se povodom tragedije koja se dogodila u četvrtak uveče na Filozofskom fakultetu u Beogradu kada je život izgubila studentkinja Milica Živković (25).

Kako je rečeno u saopštenju, policija danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavlja sa uzimanjem iskaza i prikupljanjem dokaza u vezi sa bezbjednosnim propustima na fakultetu usljed kojih je 26. marta oko 22:40 časova na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu došlo do požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima.

tuzna pixabay

Zanimljivosti

Nakon toga je studentkinja Milica skočila, ili je pala, sa petog sprata na plato ispred fakulteta i preminula na licu mjesta.

Kako nezvanično piše "Informer", u toku prijepodneva izjave u policiji treba da daju rukovodilac studijskog programa moderne i savremene umjetnosti na tom fakultetu J. Č, zastupnik firme za obezbjeđenje "Sfinga" d.o.o. D. I. i I. O, koordinator obezbjeđenja u firmi "Sfinga" d.o.o.

Po potrebi će biti uzete izjave i od drugih lica.

Podsjetimo, juče popodne je saslušan dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani i još nekoliko zaposlenih.

Tužilaštvo je naložilo policiji da im tokom ispitivanja postavi niz pitanja koja se tiču bezbjednosnih propusta na Filozofskom fakultetu, smrti studentkinje, unošenja i skladištenja pirotehnike u državnoj visokoškolskoj ustanovi i niz drugih pitanja koja treba da daju odgovor - ko je kriv za ovu tragediju?

Policiji je juče od strane Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu upućen zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja i obavljanja razgovora u vezi sa bezbjednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, te sumnje da je izvršeno krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 361 stav 3 u vezi stava 2 I 1 Krivičnog zakonika, saopšteno je iz tužilaštva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Filozofski fakultet tragedija

Beograd

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Policija na prelazu zaplijenila 21 kilogram marihuane

12

02

Oglasila se Civilna zaštita Srpske: Evo gdje su najveći problemi

11

58

Amidžić: Interes investitora eksterna potvrda finansijske pozicije Srpske

11

57

Na graničnom prelazu zabranjen saobraćaj šleperima i teretnjacima sa prikolicom

11

54

Ekipe Elektro Bijeljine na terenu: Snijeg uzrokovao manje kvarove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner