Porodica se potresnim riječima oprašta od hrabrog oca: Uletio u vatru da spasi kćerku

Jeziv požar koji je izbio u utorak nešto prije 20 sati u Ulici Olge Petrov u naselju Topola u Pančevu odnio je život Marka L, hrabrog oca koji se bacio u vatru kako bi spasao život svoje petogodišnje ćerke koja se nalazila u kupatilu. Od njega se porodica i prijatelji opraštaju potresnim riječima na društvenim mrežama.

- Danas sam izgubila jedan veliki dio mene. Napustio me moj voljen sin Marko. Mamino dijete, gdje god da si, mama će uvijek da misli na tebe i u srcu ću da te nosim... Nek te čuvaju svi anđeli sine moj - napisala ja Markova mama uz njegovu sliku.

BiH Konačno priznali: Oglasio se Minić nakon odluke krnjeg Ustavnog suda BiH

Markova žena takođe je podijelila slike požara, kao i objava iz medija uz riječi: "Heroj moj".

- Anđele naš počivaj u miru. Amin. Neka te anđeli čuvaju. Nije ti bilo vreijme da odeš, trebali ste zajedno djevojčice vaše da odgajate - napisala je potresena tetka supruge nastradalog Marka.

Podsjetimo, petočlanoj porodici u trenutku je požar zahvatio kuću, majka sa dvije ćerke uspjela je da iskoči kroz prozor, dok je Marko ostao kako bi izvukao i treće dijete. On je, kako se saznaje, uspio da izađe iz porodične kuće sa djevojčicom, ali su tada oboje teško povrijeđeni, sa preko 80% opekotina na tijelu.

BiH Krnji Ustavni sud: Nismo nadležni da odlučujemo o izboru Vlade Srpske

Marko je nažalost podlegao povredama u bolnici, ali se ljekari i dalje bore za život djevojčice koja je takođe u životnoj opasnosti, prenosi Telegraf.rs.