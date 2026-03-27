Hitno operisan voditelj Pinka

Voditelj Pinka Srđan Kuvekalović primljen je jutros na Vojnomedicinsku akademiju. Ranije je objavljeno da je novinaru i reporteru ove televizije za jutros bila zakazana operacija, manja intervencija na leđima.

Prema najnovijim informacijama Espresa, Kuvekalović je uspješno operisan, a intervencija je protekla bez ikakvih komplikacija.

Na Pink došao 2017. godine

Nakon 6 godina bavljenja radijskim voditeljstvom 2017. godine dolazi na TV Pink, gdje prvo radi kao novinar informative portala Pink.rs, a zatim prelazi u redakciju Nacionalnog dnevnika u kojoj je i danas. Srđan se posebno istakao tokom izveštavanja u vanrednim situacijama, kao izuzetno profesionalan novinar koji prenosi sliku koji zatekne na terenu. Izvještavao je tokom pada nadstrešnice u Novom Sadu, nakon jezivog požara u diskoteci u Kočanima, u Sjevernoj Makedoniji, kao i sa protesta u Srbiji.

Osim toga, Kuvekalović je izvještavao i sa najvažnijih političko-društvenih događaja u zemlji, ali i svijetu, kao što je sukob u Ukrajini, Dan pobjede u Moskvi, sa Samita u Egiptu, ali i sa brojnih evropskih događaja.

