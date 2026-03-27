Jurić: U istrazi nestanka Danke Ilić napravljen propust, mnogo nejasnoća u izjavama roditelja

Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, upozorio je da je u prvim momentima nakon nestanka dvogodišnje Danke Ilić u Srbiji napravljen propust u istrazi koji se više ne može ispraviti, ističući da i dalje postoje brojna neodgovorena pitanja u ovom slučaju.

Ističe da bi za cjelokupnu javnost bilo značajno da se zna šta se i kako desilo u slučaju dvogodišnje Danke Ilić, koja je nestala 26. marta 2024. godine kod Bora, i ocijenio da je u prvim momentima kada je istraga trebalo da uradi najviše i napravi detaljnu analizu, napravljen propust koji sada ne može da se ispravi.

Srbija Optužnica za ubistvo Danke Ilić potvrđena treći put

Komentarišući to što je Viši sud u Negotinu potvrdio optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su u Banjskom Polju kod Bora ubili Danku Ilić, naveo je da on lično ne može da povjeruje u to da su ova dvojica optuženih mogli da prevare sve, zataškaju cijeli zločin i tragove tako da nijedan materijalni dokaz ne može da se pronađe.

"Ostavljamo nadu da je devojčica živa"

Kako je naveo, ako su obojica optuženih do detalja ispričali kompletan zločin, postavlja se pitanje kako su oni ubacili dijete u auto, kako su je poslije ubili i zašto nakon svih tih priznanja nisu rekli gdje se nalazi tijelo Danke Ilić.

"Ostavljamo nadu da je djevojčica i dalje živa i da je moguće da je došlo do otmice, ali otmice u ovim okolnostima nisu česte i previše su rizične da bi ljudi na taj način ušli u otmicu djeteta. Ne treba da zanemarimo činjenicu da vrlo često postoje slučajevi kao što je slučaj Brčkog, gdje su i same porodice učestvovale vrlo često u ilegalnoj prodaji djece. To je opcija koja postoji, tako da meni lično su male nade da je djevojčica živa", izjavio je on za K1 televiziju.

Kada je riječ o roditeljima Danke Ilić, Jurić je rekao da u ovako misterioznim slučajevima mogu da se čuju raznorazne teorije po društvenim mrežama i dodao da je nelogično da porodica izlazi na društvene mreže koje su podložne raznim teorijama zavjere, a ne žele da dođu u studio da razgovaraju sa novinarom od povjerenja i iznesu šta žele.

"Potpuno bih razumio da su oni skroz povučeni iz javnosti, da ne žele ništa da komentarišu, da čekaju presudu, ali mi je nejasno da idu na društvene mreže i govore u onako skaradnim emisijama, a neće da dođu kod nekog iskusnog novinara", izjavio je on.

"Mnogo nejasnoća u izjavama roditelja"

Jurić je dodao da je bilo mnogo nelogičnosti i nejasnoća u njihovim izjavama tokom prenosa uživo na TikToku gdje su odgovarali na niz pitanja o brojnim misterijama o Dankinom nestanku i užasnim teorijama zavjere koje su pratile cijeli slučaj, od toga kako je djevojčica nestala do toga da kada su oni sreli dvojicu optuženih majka im nije postavila nijedno pitanje vezano za djevojčicu i da li su je možda vidjeli.

Prema njegovim riječima, u momentu kada dijete nestane najbitnije je da porodica kaže sve što zna, da li je bilo nekih poremećenih odnosa u porodici, da li imaju dug, da li su imali sumnju da se nešto loše dešavalo u prethodnom periodu, sa kojim ljudima su komunicirali, jer je tada roditeljima u interesu da kažu sve što je na bilo koji način moglo doprinijeti da dijete nestane.

"To je tako prošlo u našem slučaju, ceo prljav veš si morao da baciš pod noge policije da oni sve te mogućnosti istraže i da na kraju bude lakše i njima i vama - njima da rade istragu a vama da date sve što možete da pomognete da se dete nađe. Te neke stvari su nelogične, sve treba da se da da se dete pronađe", poručio je Jurić.