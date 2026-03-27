Tijelo djevojke pronađeno ispred Filozofskog fakulteta

Beživotno tijelo djevojke stare 25 godina pronađeno je sinoć na platou Filozofskog fakulteta u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Kako je rečeno iz te službe, djevojka je skočila sa petog sprata zgrade fakulteta.

Tijelo djevojke pronađeno je u 22.45 časova. U 20.54 na Vračaru na uglu Kičevske i Golsvordijeve ulice, došlo je do obaranja pješaka i 25-godišnji muškarac prevezen je sa teškim povredama u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći obavile su 120 intervencija u noćnoj smjeni, dok je 13 bilo na javnom mjestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.