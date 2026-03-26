Lopovi iz kuće ove porodice odnijeli svu ušteđevinu: Ako ovo vidite kod vrata, vi ste sljedeći na meti

Ivanovići iz Devića kod Ivanjice preko noći su ostali bez svega što su godinama stvarali. Naime, nepoznati pljačkaš, koji je znao da će 21. marta Slaviša sa suprugom otputovati za Beograd, iskoristio je njihovo odsustvo.

Kada su se vratili, zatekli su prizor koji, kako kažu, neće moći da izbrišu iz sjećanja dok su živi. Razvaljena vrata, razbacane stvari, prevrnuti ormari – dom pretvoren u mjesto haosa i tuge. Ono što najviše boli jeste činjenica da je nestalo 72.000 evra – njihova cjelokupna ušteđevina.

Policija je odmah obavila uviđaj, a inspektori intenzivno rade na rasvjetljavanju ovog teškog krivičnog djela. Mještani su uznemireni – među njima se uvukao strah, jer ako se ovo dogodilo Ivanovićima, pitaju se ko je sljedeći.

Svi se nadaju da će počinilac uskoro biti pronađen – ne samo zbog pravde, već i da bi porodica Ivanović makar djelimično povratila vjeru da se ovakva nepravda može ispraviti.

Evo kako možete znati da ste na meti lopova

Ovo su suptilni znakovi koje ostavljaju da bi provjerili da li je neko kod kuće:

Ako reklamni leci danima stoje zakačeni za kvaku ili vire iz poštanskog sandučeta, to je jasan znak da nikoga nema. Lopovi ponekad ostavljaju komadić papira, providnu traku ili čak sitan novčić na ivici vrata. Ako predmet ispadne, neko je otvarao vrata. Ako stoji – stan je prazan.

Na štokovima vrata ili pored interfona mogu se pojaviti sitni simboli (krstić, krug, trougao) koji im služe kao šifra za "bogat plen", "prazan stan" ili "opasan pas", prenosi Telegraf.rs.