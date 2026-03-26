Logo
Large banner

Zlatan Ibrahimović progovorio o porodičnom životu

Autor:

ATV

26.03.2026

15:20

Komentari:

0
Златан Ибрахимовић проговорио о породичном животу

Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović, poznat po svom oštrom jeziku i samouvjerenom stavu, rijetko govori o privatnom životu.

Ipak, u jednom od rijetkih intervjua, otkrio je da uprkos ogromnom bogatstvu, njegova porodica vodi iznenađujuće normalan život, ističući da njegova supruga Helena Seger obavlja većinu kućnih poslova.

Nakon duge i izuzetno uspješne karijere, Zlatan Ibrahimović se prije nekoliko godina povukao sa terena.

Priznao je da je to bila velika promjena, ali da ju je lakše prebrodio uz podršku porodice, a posebno supruge.

U intervjuu za "ABTalks", naglasio je koliko su mu njeni savjeti bili dragocjeni.

"Žena mi je rekla da zapamtim ko je brinuo o meni prije nego što sam ja počeo da brinem o porodici. Ona je odustala od svoje karijere zbog mene. Pratila me je u svemu, odrekla se svega samo zbog mene", izjavio je Ibrahimović nedugo po završetku igračke karijere.

вјетар

Region

Izdato crveno upozorenje zbog najavljenih vjetrova

Švedski as je objasnio da u njihovoj vezi postoji jasan balans odgovornosti.

"Ona ima veću odgovornost za neke stvari, za neke druge imam ja. Ljudi možda misle da smo mi porodica koja živi nekim luksuznim životom, ali u stvarnosti ona kuva i pere. Jedina pomoć koju imamo je čistačica".

Ovaj princip normalnog života Ibrahimović se trudio da prenese i na sinove, Maksimilijana i Vinsenta, koji su, uprkos planetarnoj slavi svog oca, imali sasvim obično odrastanje, prenosi RTCG.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zlatan Ibrahimović

fudbaler

porodica

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner