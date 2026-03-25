Sarajevo ne želi Dinu Merlina

25.03.2026
Fudbalski klub Sarajevo se obratio javnosti poslije objavljivanja datuma koncerta najpopularnijeg pjevača BiH - Dina Merlina, i poslao poruku da je protiv toga.
Naime, razlog leži u tome što je je u tom periodu moguće da Sarajevo igra utakmice u evropskim kvalifikacijama.
"FK Sarajevo želi se obratiti javnosti povodom informacija o mogućem održavanju koncerta 31. jula na stadionu Koševo, što bi stadion stavilo van upotrebe od 24. jula do 4. avgusta. Ovaj termin poklapa se s periodom evropskih takmičenja koji imaju veliki značaj za klub - kako u sportskom i rezultatskom smislu, tako i u kontekstu finansijske stabilnosti i dugoročnog pozicioniranja kluba na evropskoj sceni", naveli su i dodali:
"Utakmice kvalifikacija igraju se 9. i 16, zatim 23. i 30. jula, te 6. i 13. avgusta. Podržavamo velike koncerte na Koševu, ali ne u terminima najvažnijih utakmica, jer takvi događaji utiču na kvalitet terena i uslove za igru. FK Sarajevo ostaje otvoren za dijalog, ali jasno ističe da zaštita interesa kluba mora biti prioritet. Koševo nije samo stadion. To je dom FK Sarajevo. U evropskim noćima - pripada fudbalu", stoji u saopštenju na Instagram profilu.
