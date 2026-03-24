Skandal u evropskom fudbalu: Policija upala u klubove i hapsi sve, objavljena i imena

Скандал у европском фудбалу: Полиција упала у клубове и хапси све, објављена и имена
Foto: ATV

Veliki skandal potresa evropski fudbal! Policija u Češka pokrenula je opsežnu akciju zbog sumnje na korupciju povezanu sa namještanjem utakmica i klađenjem, a prema prvim informacijama – uhapšene su desetine ljudi!

Kako prenosi tamošnji portal "iSport", među osumnjičenima su igrači, sudije, ali i klubovi iz najvišeg ranga takmičenja, što ovaj slučaj čini jednim od najvećih u istoriji češkog fudbala.

Razmjere akcije šokirale javnost

Drama je počela u ranim jutarnjim satima, a razmjere akcije šokirale su javnost. Ubrzo se oglasio i predsjednik Fudbalskog saveza Češke, David Trunda, koji je potvrdio da je istraga rezultat dugogodišnjeg rada.

- Ovo je rezultat trogodišnje istrage i saradnje sa policijom koja traje već dugo. Fudbalski savez je bio inicijator čitavog slučaja - rekao je Trunda na vanrednoj konferenciji.

Kako je naveo, pokrenuto je čak 47 disciplinskih postupaka, a slučaj je posebno koncentrisan na region Moravije.

- Čak 99 odsto slučajeva odnosi se na taj dio zemlje i obuhvata desetine ljudi – igrače, funkcionere, sudije i klubove, od prve do četvrte lige, uključujući i omladinske selekcije.

Iz Nacionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala potvrdili su da je akcija u toku, ali su bili šturi sa detaljima.

- Naše odjeljenje danas sprovodi krivični postupak. Sve informacije biće dostupne preko Višeg javnog tužilaštva u Olomoucu - izjavio je portparol NCOZ Jaroslav Ibehej, a prenosi Telegraf.

Prema navodima medija, u akciju su uključeni i Europol i Interpol, a sve je rezultat višegodišnje međunarodne istrage. Trunda je otkrio i da vrh Saveza nije pod istragom, ali da je UEFA od početka upoznata sa razvojem situacije.

Posebno je zanimljivo da se skandal dogodio u izuzetno osjetljivom trenutku – samo dan nakon proglašenja najboljeg fudbalera godine i neposredno pred baraž mečeve reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026.

Podsjetimo, najveća korupciona afera u češkom fudbalu dogodila se 2004. godine, kada su brojni funkcioneri i sudije kažnjeni nakon policijskih prisluškivanja, a glavna figura bio je Ivan Hornik. Najnovija istraga, međutim, mogla bi da nadmaši sve prethodne – kako po broju uključenih, tako i po ozbiljnosti optužbi.

Pomenuti portal je objavio i imena ljudi koji su navodno uhapšeni, a to možete vidjeti OVDJE.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

namještanje utakmica

Češka

fudbal

