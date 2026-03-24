Didije Dešam nakon 13 godina napušta klupu Francuske

24.03.2026

10:59

Дидије Дешам након 13 година напушта клупу Француске

Zinedin Zidan će postati novi selektor Francuske nakon Svjetskog prvenstva u junu i julu, barem tako navode francuski mediji.

Predsjednik Fudbalskog saveza Francuske Filip Dijalo podstakao je špekulacije u intervjuu za Le Figaro u utorak, kada je upitan o nasljedniku uspješnog selektora Didijea Dešama.

„Da, znam njegovo ime“, rekao je Dijalo. U Francuskoj se to već smatra javnom tajnom – da će novi selektor biti osvajač Svjetskog prvenstva iz 1998. godine i bivši trener Real Madrida, Zidan.

Odlazak Dešama najavljen je još početkom 2025. godine. Bivši vezni igrač preuzeo je reprezentaciju 2012. i predvodio „trikolore“ do titule svjetskog prvaka 2018. godine, kao i do finala četiri godine kasnije.

Dešam je sa Francuskom bio i viceprvak Evrope 2016. godine na domaćem terenu, te je osvojio Ligu nacija 2021. godine.

Dijalo je dodao da Francuska, kao jedna od najboljih reprezentacija svijeta, zahtijeva selektora koji ispunjava brojne kriterijume i ima podršku javnosti.

Zidan, koji ima 53 godine, profilom se najbolje uklapa u te zahtjeve. Kao trener Real Madrida osvojio je tri uzastopne titule u Ligi šampiona od 2016. do 2018. godine. Nakon odlaska, vratio se u klub 2019. i već naredne godine osvojio titulu šampiona Španije. Bez trenerskog angažmana je od 2021.

Francuski sportski list Ekip objavio je da Zidan već izvjesno vrijeme radi na formiranju svog stručnog štaba.

Trostruki dobitnik nagrade za najboljeg igrača svijeta više puta je isticao da je zainteresovan za klupu francuske reprezentacije.

(Kliks)

