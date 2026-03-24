Bata šamarao glumca, on pobjegao glavom bez obzira: Anegdote iz "Ko to tamo peva" koje će sve nasmijati

ATV

24.03.2026

10:39

Бата шамарао глумца, он побјегао главом без обзира: Анегдоте из "Ко то тамо пева" које ће све насмијати
Kultni film "Ko to tamo peva" snimljen je prije više od 40 godina, a još uvijek je jedan od najomiljenijih naslova domaće kinematografije.

Uvijek ga gledamo sa velikim oduševljenjem, ali da bi nastalo ovo remek djelo, neki od glumaca su morali da pretrpe određene "traume". Naime, Aleksandar Berček, koji u filmu igra Miška Krstića vozača i sina konduktera (Pavla Vuisića), zbog ove uloge morao je da doživi ozbiljne fizičke transformacije.

Reditelj filma, Slobodan Šijan je u ranijim intervjuima otkrio da je imao tremu kako će da ubijedi Berčeka da prihvati ulogu.

- Aleksandar Berček je u to vreme bio mlad glumac u usponu koji je prije toga imao odličnu ulogu u filmu "Kvar! Miše Radivojevića. Htio sam ga za ulogu sina, to jest šofera, ali sam ga zamolio da ga ošišam do glave, da bi taj njegovi šarmantni, osvajajući osmijeh delovao pomalo "idiotski", na način koji je nama za film trebao. Razgovarao sam s Mišom Radivojevićem da mi pomogne da ga ubijedimo. Sumnjao sam da li će uopšte pristati da igra, jer je on tu imao jako malo teksta, a tek šišanje... Međutim, prihvatio je, pristao bez problema. Sjajna saradnje je bila, a izvanredno je uradio ulogu. Radili smo po osjećaju. U početku mi je davao neke varijante da izaberem i onda ja nešto odabrao, a on potom dalje razrađivao - rekao je Šijan.

Bata Stojković opalio šamar glumcu

U jednoj od najpoznatijih scena filma, kada putnici optuže romske muzičare da su Aleksi Simiću (koga tumači Mića Tomić) ukrali novčanik, pa nastane opšti haos, Šijan je tražio krupan plan. To je značilo da je Danilo Bata Stojković morao da zaista da ošamari mladog glumca Nenada Kostića. Prema svjedočenjima sa seta, Bata je to uradio "onako domaćinski".

Glumci su kasnije prepričavali da je nakon šamara mladi glumac pobjegao iz autobusa sve do Pančeva, zbog čega je cijela ekipa krenula da ga traži. Bata mu je potom poklonio bombonjeru uz izvinjenje i obećanje da ga više neće šamarati, dok su ga producenti molili da se vrati kako bi završili snimanje.

Pročitajte više

Невјероватна цифра: Бик продат за 143.000 евра

Zanimljivosti

Nevjerovatna cifra: Bik prodat za 143.000 evra

2 h

0
Паника у Београду: Мушкарац с мачетом упао у кафић

Srbija

Panika u Beogradu: Muškarac s mačetom upao u kafić

2 h

0
Вакцина

Nauka i tehnologija

Početna faza razvoja ruske vakcine protiv HIV-a u toku

2 h

0
Који тајни сигнал је спасио жену од помахниталог Србина? Ово морате да научите!

Zanimljivosti

Koji tajni signal je spasio ženu od pomahnitalog Srbina? Ovo morate da naučite!

2 h

0

Više iz rubrike

Ким Кардашијан овим потезом потврдила везу с Хамилтоном?

Scena

Kim Kardašijan ovim potezom potvrdila vezu s Hamiltonom?

13 h

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Scena

Kasper emotivno o Mini: ''Ona je moja vječnost''

15 h

0
Кум Зорице Брунцлик открио у каквом је стању пјевачица: ''Много је озбиљна ствар''

Scena

Kum Zorice Brunclik otkrio u kakvom je stanju pjevačica: ''Mnogo je ozbiljna stvar''

18 h

0
Развод није био крај: Ана Ивановић повукла радикалан потез према Швајнштајгеру

Scena

Razvod nije bio kraj: Ana Ivanović povukla radikalan potez prema Švajnštajgeru

19 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

38

Uhapšen maloljetnik, osumnjičen za krađu 3.500 evra iz kladionice

12

33

"Luka Modrić je 50 odsto naš": Isječak iz nove srpske komedije podijelio Hrvate

12

28

PSS: Stanivuković još u pritvoru

12

20

Petrić: Izborni gubitnici dvije decenije ponavljaju da gube izbore jer nema tehnologije

12

19

Dodik: Nikada ne smijemo odustati od Srpske i njenog statusa, BiH je iluzija

