Bata šamarao glumca, on pobjegao glavom bez obzira: Anegdote iz "Ko to tamo peva" koje će sve nasmijati

Kultni film "Ko to tamo peva" snimljen je prije više od 40 godina, a još uvijek je jedan od najomiljenijih naslova domaće kinematografije.

Uvijek ga gledamo sa velikim oduševljenjem, ali da bi nastalo ovo remek djelo, neki od glumaca su morali da pretrpe određene "traume". Naime, Aleksandar Berček, koji u filmu igra Miška Krstića vozača i sina konduktera (Pavla Vuisića), zbog ove uloge morao je da doživi ozbiljne fizičke transformacije.

Reditelj filma, Slobodan Šijan je u ranijim intervjuima otkrio da je imao tremu kako će da ubijedi Berčeka da prihvati ulogu.

- Aleksandar Berček je u to vreme bio mlad glumac u usponu koji je prije toga imao odličnu ulogu u filmu "Kvar! Miše Radivojevića. Htio sam ga za ulogu sina, to jest šofera, ali sam ga zamolio da ga ošišam do glave, da bi taj njegovi šarmantni, osvajajući osmijeh delovao pomalo "idiotski", na način koji je nama za film trebao. Razgovarao sam s Mišom Radivojevićem da mi pomogne da ga ubijedimo. Sumnjao sam da li će uopšte pristati da igra, jer je on tu imao jako malo teksta, a tek šišanje... Međutim, prihvatio je, pristao bez problema. Sjajna saradnje je bila, a izvanredno je uradio ulogu. Radili smo po osjećaju. U početku mi je davao neke varijante da izaberem i onda ja nešto odabrao, a on potom dalje razrađivao - rekao je Šijan.

Bata Stojković opalio šamar glumcu

U jednoj od najpoznatijih scena filma, kada putnici optuže romske muzičare da su Aleksi Simiću (koga tumači Mića Tomić) ukrali novčanik, pa nastane opšti haos, Šijan je tražio krupan plan. To je značilo da je Danilo Bata Stojković morao da zaista da ošamari mladog glumca Nenada Kostića. Prema svjedočenjima sa seta, Bata je to uradio "onako domaćinski".

Glumci su kasnije prepričavali da je nakon šamara mladi glumac pobjegao iz autobusa sve do Pančeva, zbog čega je cijela ekipa krenula da ga traži. Bata mu je potom poklonio bombonjeru uz izvinjenje i obećanje da ga više neće šamarati, dok su ga producenti molili da se vrati kako bi završili snimanje.

