Kasper emotivno o Mini: ''Ona je moja vječnost''

Ljubavna priča pjevačice Mine Kostić i njenog partnera Maneta Ćuruvije, poznatijeg kao Kapser, sve više privlači pažnju javnosti, uprkos sumnjama koje su od samog početka pratile njihovu vezu.

I dok su mnogi vjerovali da njihova romansa neće opstati, njih dvoje svakodnevno dokazuju suprotno - iskrenim emocijama i javnim izjavama koje ne ostavljaju ravnodušnim.

Kasper je nedavno na društvenim mrežama podijelio fotografiju Mine, uz riječi koje su mnoge raznježile.

- Tamo gdje je sve prolazno, ona je moja vječnost - napisao je, pa dodao:

- Najdublje misli o njoj su mi dok spava. Nekako tada kao da osjetim svaki otkucaj njenog srca i svaki njen dah. Najbitnija stvar i osjećaj koji mi se javi je da nisam sam i da je moj život potpun jer imam sebe uz nju.

Podsjetimo, Mina je nedavno rekla da joj Mane nedostaje u svakom trenutku.

- Kad idem negdje i kad se probudim i kad sam kod kuće i kad treba negdje da radim, on je išao sa mnom svuda. Gdje god da sam išla bio i on sa mnom, tako da, fali - rekla je ona, ističući da joj je Kasper velika podrška u karijeri:

- On mi pomaže od početka, otkako smo se upoznali, on je uz mene, prati moju karijeru od samog mog početka, mog pojavljivanja, tako da je on upućen u sve. Jako je ponosan na sve ono što sam ja postigla i što radim i kako radim, prenosi Telegraf.rs.