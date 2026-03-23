Selak: Srpska pruža punu podršku porodici Lozo i svim Srbima u Mostaru i FBiH

Ministar pravde Republike Srpske i predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak posjetio je u Mostaru porodicu Lozo, te razgovarao o problemima u vezi sa zaštitom imovinskih i drugih prava.

Selak je istakao da institucije Republike Srpske pažljivo prate položaj srpskog naroda u Federaciji BiH, te da će u konkretnom slučaju porodici Lozo biti pružena sva neophodna pravna i institucionalna podrška.

„Razgovarali smo kako bismo neposredno sagledali njihovu situaciju i utvrdili na koji način institucije Republike Srpske mogu da pomognu. Zaštita imovine i osnovnih prava srpskog naroda u Federaciji BiH ostaje jedan od naših prioriteta“, poručio je Selak.

Selak je naglasio da Republika Srpska stoji iza svakog pripadnika srpskog naroda, bez obzira na to gdje živi, te da će nastaviti da koristi sve raspoložive pravne mehanizme u cilju zaštite njihovih prava.

Selak je dodao da slučaj porodice Lozo nije usamljen, te da će institucije Republike Srpske nastaviti da sistemski pristupaju rješavanju problema sa kojima se suočavaju Srbi u Federaciji BiH.