Minić: Građanima ćemo vratiti 20 odsto novca, Vlada Srpske razmatra način

Vlada Republike Srpske će razmotriti način na koji će se provesti prijedlog lidera SNSD-a o vraćanju dijela sredstava od akciza na gorivo građanima Srpske, istakao je na konferenciji za novinare premijer Savo Minić.

On je istakao da će Vlada na prvoj narednoj sjednici donijeti odluke o vraćanju dijela akciza na gorivo i to 10 odsto za privredu, a 20 odsto za građane, najavio je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Ne očekuju se poremećaji kada je riječ o snabdijevanju u narednom periodu. Razmatraju se sve varijante i prate se svjetska dešavanja iz sata u sat", istakao je Minić.

Dodao je da su prevoznici zakazali sastanak sa svima koji su nadležni za rješavanje njihovog problema u srijedu u Gradišci.

Poručili su, kako Minić dodaje, da će predmet njihove blokade biti oni koji su ne odazovu, te da je Vlada spremna za razgovore. Na ovaj sastanak, biće pozvani i predstavnici Hrvatske.

Minić je istakao da će sjednica Vlade Srpske biti održana u petak, te da će se tada ići sa prijedlogom realizacije odluke o vraćanju dijela sredstava akciza na gorivo.

Podsjećamo, Republika Srpska priprema novi model podrške građanima i privredi kroz povrat dijela sredstava prikupljenih od akciza na gorivo kako bi se ublažio ekonomski pritisak izazvan rastom cijena, izjavio je ranije danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.