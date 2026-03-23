FZO Republike Srpske uvodi mobilnu aplikaciju "Moje zdravstvo"

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske konstantno radi na unapređenju kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite za svoje osiguranike, kao i na informisanju osiguranika, jer je izuzetno važno da osiguranici znaju svoja prava, ali i da imaju uvid u troškove zdravstvenih usluga koje su koristili. Upravo zbog toga, osiguranicima će od narednog mjeseca biti dostupna mobilna aplikacija "Moje zdravstvo", naveli su iz Fonda.

- Naš cilj je integrisan i siguran zdravstveni sistem za osiguranike i sve građane Republike Srpske. Aplikacija "Moje zdravstvo" omogućiće osiguranicima uvid u njihov zdravstveni karton, ali i u ukupne troškove zdravstvene zaštite. Biće vidljivo koliko su osiguranici izdvojili za participaciju, a koliko je iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja plaćeno za pružene usluge - istakla je zamjenica direktora FZO Srpske za strateško upravljanje zdravstvenim sistemom Ranka Knežević.

Ekonomija Za 15 minuta 110 evra: Da li su ovi radnici najplaćeniji na Balkanu

Ona je dodala da će jedan od narednih koraka biti i uvođenje ankete u mobilnu aplikaciju, odnosno osiguranici će imati mogućnost da nakon korišćenja zdravstvenih usluga daju svoju ocjenu, da izraze zadovoljstvo/nezadovoljstvo određenom zdravstvenom uslugom.

- Na ovaj način pacijenta stavljamo u fokus. Težimo ka zdravstvenom sistemu koji je fokusiran ka potrebama pacijenata, sistemu koji se prilagođava pacijentima, a ne da se pacijent prilagođava zdravstvenom sistemu - naglasila je ona.

Direktor Fonda Dejan Kusturić je, takođe, istakao da Fond konstantno nastoji da unapređuje sistem i da olakša pristup zdravstvenoj zaštiti za sve svoje osiguranike.

Region Vesna Medenica ostaje u pritvoru

- Zdravstvo nije besplatno i kroz mobilnu aplikaciju osiguranici će tačno vidjeti kolika su izdvajanja Fonda, a koliko je pacijent izdvojio kroz participaciju - naglasio je Kusturić.

Razvoj mobilne aplikacije "Moje zdravstvo" je u završnoj fazi, a trebalo bi da bude dostupna osiguranicima već od narednog mjeseca. Fond će blagovremeno informisati osiguranike kada i na koji način će moći preuzeti aplikaciju.