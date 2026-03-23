Ne bacajte ljuske od krompira: Evo za šta ih sve možete koristiti u kući i u bašti

Za većinu ljudi ljuske od krompira završavaju u smeću čim se povrće oguli.

Međutim, riječ je o izuzetno vrijednoj sirovini koja može zamijeniti brojne kupljene proizvode, uštedjeti novac i pomoći očuvanju okoline.

Oni koji znaju ovu „tajnu“ često ih skupljaju tokom zime kako bi ih iskoristili u proljeće – za bogatiju berbu i uredniji vrt.

Prirodno đubrivo za vrt i voćnjak

U bašti ljuske krompira djeluju kao organsko đubrivo bogato kalijumom i skrobom. Posebno pogoduju biljkama poput ribizle, ogrozda i ruža.

Dovoljno je zakopati ih ispod grmlja u proljeće ili jesen, a biljke će uzvratiti obilnim cvjetanjem i krupnijim plodovima – bez potrebe za skupim hemikalijama.

Prirodna zaštita od štetočina

Ljuske krompira mogu poslužiti i kao prirodni insekticid. Infuzija napravljena od njih efikasno pomaže protiv lisnih uši i drugih štetočina.

Potrebno je preliti ljuske kipućom vodom, ostaviti da odstoje jedan dan, zatim procijediti i poprskati biljke. Rezultat su zdravi plodovi bez tragova hemije.

Odlične za kompost

Za kompost, ljuske krompira su idealan dodatak jer ubrzavaju razgradnju i obogaćuju smjesu hranjivim materijama poput dušika i kalijuma.

Preporučuje se da se prije odlaganja usitne ili osuše, kako ne bi privukle glodare. Tako dobijeni kompost biće rastresit i izuzetno hranjiv.

Pomažu i u kuhinji

Njihova primjena ne završava u vrtu. Svježe ljuske mogu poslužiti za čišćenje zagorjelih tava i posuđa.

Zahvaljujući skrobu i vlaknima, djeluju kao blagi abraziv koji uklanja tvrdokorne mrlje bez oštećenja površine i bez upotrebe hemikalija.

Sjaj za srebro bez hemije

Odvar od ljuski krompira odličan je za čišćenje srebra i pribora za jelo.

Dovoljno je potopiti pribor u toplu tečnost nekoliko minuta, isprati i osušiti – metal će ponovo zablistati bez agresivnih sredstava.

Dodatak za peciva

Osušene i samljevene ljuske mogu se koristiti i u ishrani. Kao dodatak tijestu, čine peciva mekšim i prozračnijim, a ujedno smanjuju potrošnju brašna.

Palačinke, kolači i pite uz ovaj dodatak duže ostaju svježi, na zadovoljstvo ukućana i uz manji trošak, prenosi Heliosgravina.