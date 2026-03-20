Često podgrijavate hranu? Pazite ovo može biti opasno

20.03.2026
15:54
U tekstu za Gardijan, autorka Rubi Tandoh razmišlja o često zanemarenoj kulinarskoj vještini - podgrevanju hrane - i pokušava da je vrati na mjesto koje joj pripada u kuhinji.
Polazeći od ideje da svaki kuvar ima svoju specijalnost, ona kroz lične primjere i praktične savjete pokazuje kako čak i naizgled banalni kuhinjski zadaci mogu postati prostor za kreativnost i preciznost.
Autor ističe da je najljepše gledati kuvare kako rade ono što najbolje rade – ne rutinske zadatke, već one u kojima su vidljivi njihova lična vještina i ponos. To može biti jednostavno jelo, poput sendviča, ali pripremljeno sa posebnom pažnjom i nizom malih trikova koji ga čine jedinstvenim. Ljudi često razvijaju takve „svoje“ recepte ili tehnike, bilo da su u pitanju palačinke, kolači ili prelivi za salatu, i time pokazuju izvjesnu dozu ponosa, što im okolina uglavnom oprašta.
Za razliku od takvih kulinarskih užitaka, podgrevanje se često smatra zamornim i nevažnim zadatkom. Autorka naglašava da se ova percepcija zasniva na pogrešnoj pretpostavci da je dovoljno samo zagrevanje hrane na bezbjednu temperaturu. U praksi, loše podgrevanje može da uništi teksturu i ukus jela - pretvarajući hrskavo u gnjecavo ili isušujući ono što bi trebalo da ostane sočno. Zato ona vjeruje da podgrijevanje zahtijeva istu pažnju kao i kuvanje.
Autorka detaljno opisuje kako pristupa različitim vrstama ostataka hrane. Na primjer, prvo prži testeninu na maslinovom ulju da bi joj dala hrskavu teksturu, zatim dodaje malo vode i pare da bi vratila sočnost.
Sličan princip primjenjuje i na picu - koristi kombinaciju jake temperature i pare da bi postigla ravnotežu između hrskave donje kore i otopljenog sira. Za čorbe naglašava važnost kontrole vlage i temperature, kako bi se izbjeglo razbijanje sastojaka i gubitak teksture.
Ponekad, piše autor, nije dovoljno samo podgrejati jelo u jednom komadu, već ga razložiti i prilagoditi način zagrevanja za svaki sastojak. Na primjer, ostatke pečenja je bolje isjeći na kriške i zagrejati u čorbi, dok se složena jela poput lazanja mogu poboljšati kombinacijom prženja i kuvanja na pari. Ovaj pristup zahtijeva više truda, ali je rezultat znatno bolju ukus.
Autor se takođe osvrće na uobičajeno oslanjanje na mikrotalasnu, upozoravajući da ona može biti korisna, ali samo ako se pravilno koristi. Problem nastaje kada se očekuje da će „oživjeti“ cijeli obrok bez razmišljanja, što često dovodi do razočaravajućih rezultata.
Zaključno, on naglašava da podgrevanje nije samo zagrijavanje već pripremljene hrane, već neka vrsta ponovnog kuvanja. Pošto su sastojci već pretrpjeli hemijske promjene, oni zahtijevaju drugačiji pristup i razumijevanje. Upravo tu vidi prostor za kreativnost i svakodnevnu domišljatost - vještinu koja možda nije spektakularna, ali je veoma važna za kvalitet svakodnevnih obroka.
