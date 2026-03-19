Žena se požalila na svekrvu, otac Predrag Popović joj dao savjet koji će dugo pamtiti

Otac Predrag Popović, sveštenik poznat široj javnosti po svojim medijskim istupima i savjetima o porodici, braku i društvenim temama, jednom prilikom podijelio je jedno posebno iskustvo sa svojim pratiocima na Fejsbuku.

Tema - odnosi između snahe i svekrve - često problematični.

U videu je prepričao razgovor sa jednom mladom ženom koja mu se požalila na svekrvu. Ona je počela: “Ja sam joj rekla ovo i ono…” – na šta je otac Predrag odmah prekinuo i upitao: “Stani, šta imaš ti sa svojom svekrvom?”

Žena je odgovorila iskreno: “Pa, ona meni ništa ne znači. Ona je majka mog muža.”

Na to je otac Popović dao jednostavan, ali snažan savjet: “Onda pusti da tvoj muž riješi svoju majku.”

On je u nastavku naglasio da je upravo ovo bila jedna od prvih stvari koje je sam rješavao u svom braku, prenosi Ona.rs.

Objasnio je da u porodici postoje jasne granice:

“Ti nemaš šta da pričaš mojim roditeljima. To je moj posao. Isto važi i za tebe – tvoja je odgovornost da sa svojim roditeljima postaviš granice. Ja svojoj majci mogu da kažem sve što želim, jer ona je majka. Prava ljubav je nepogrešiva. Ali kad je žena dvosmislena, lako nastane haos.”

Otac Predrag je potom sumirao ključnu poruku u dvije rečenice:

“Moj zadatak je da svojim roditeljima postavim granice kada se previše mešaju u naš brak, a moja supruga vodi računa da njeni roditelji ne ulaze u naš život previše.”