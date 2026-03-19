Da li je farbanje kose u trudnoći bezbjedno za bebu?

Farbanje kose u trudnoći izaziva strah kod mnogih žena, ali rješenje postoji. Prestanite da brinete i naučite kako to da uradite sigurno.

Kada ugledate te dvije crtice na testu, radost se često pomiješa sa nizom briga. Pitanje da li farbanje kose u trudnoći predstavlja rizik za bebu muči mnoge buduće majke.

Odmah da raščistimo strahove – ne morate da hodate sa izrastom devet mjeseci, ali postoji ključna caka u samom tajmingu i načinu nanošenja. Vaša frizura može ostati besprijekorna, a beba potpuno zaštićena. Trudnoća donosi buru hormona, a vaš organizam zahtjeva znatno pažljiviji tretman nego ikada prije.

Da li je zaista bezbjedno farbanje kose u trudnoći?

Većina ljekara smatra da je farbanje bezbjedno jer tijelo apsorbuje minimalnu količinu hemikalija kroz kožu glave. Ipak, stručnjaci preporučuju izbjegavanje tretmana tokom prvog trimestra kada se formiraju vitalni organi bebe, uz obavezno korišćenje blažih preparata.

Iako vaš ginekolog vjerovatno neće zabraniti odlazak u salon, određeni medicinski podaci pozivaju na promišljenost. Na primjer, studija objavljena u časopisu „BMC Pregnancy and Childbirth“ ukazuje na to da prečesto izlaganje hemikalijama iz farbe može biti povezano sa smanjenom tjelesnom težinom bebe ukoliko agresivno ponavljate tretmane neposredno prije i tokom ranih faza začeća. Zato zapamtite da je umjerenost vaš najbolji saveznik u ovom predivnom periodu. Svako bojenje kose u trudnoći radite smisleno i sa mjerom. Mnoge žene prave grešku pretjerujući sa učestalim odlascima kod frizera, ne shvatajući da tijelo sada drugačije reaguje na poznate supstance.

Kada uspješno pregurate prva tri mjeseca, nivo stresa opada i spremni ste za osvježenje izgleda. Trudnice i farbanje apsolutno idu zajedno ukoliko preduzmete nekoliko osnovnih koraka predostrožnosti. Važno je samo da malo promijenite uobičajeni pristup i fokusirate se na bezbjednije metode koje čuvaju vaš mir.

Fokusirajte se na tehnike poput balajaža ili pramenova, gdje jaki preparati uopšte ne dolaze u direktan kontakt sa kožom vaše glave.

Ukoliko cijeli proces radite same kod kuće, obavezno provjetravajte prostoriju kako biste izbjegli udisanje štetnih isparenja.

Uvijek nosite deblje zaštitne rukavice tokom procesa mešanja i nanošenja boje.

Temeljno isperite tjeme nakon isteka vremena, pazeći da ne ostavite nikakve tragove agresivnih hemikalija na koži.

Kada poštujete ova jednostavna pravila, drastično smanjujete sve potencijalne rizike. Važno je samo pažljivo slušati svoje tijelo. Tokom velikih hormonskih promjena, vaša koža postaje znatno osjetljivija. Često se dešava da preparat koji ste godinama koristile bez problema od‌jednom izazove neprijatan svrab ili crvenilo. Zato uvijek uradite brzi test tolerancije na unutrašnjoj strani lakta barem 48 sati prije nego što započnete proces farbanja cijele dužine.

Alternativna rješenja za korišćenje farbe za kosu

Moderno tržište danas nudi pregršt fantastičnih opcija koje su znatno nježnije prema vašem organizmu. Ako vas klasično farbanje kose u trudnoći i dalje plaši, okrenite se prirodnijim varijantama. Biljne mješavine, poput čiste kane, predstavljaju apsolutno sjajan izbor ukoliko želite tople, bakarne tonove bez imalo rizika. Pored toga, farbe bez amonijaka danas savršeno prekrivaju sede vlasi jednako efikasno kao i tradicionalne formule, a pritom uopšte nemaju onaj oštar, zagušljiv miris koji često izaziva jutarnju mučninu.

Morate znati da sama promjena boje kose ne mora automatski da uključuje snažne hidrogene i amonijak. Toneri i polutrajni prelivi zadržavaju se isključivo na površini same dlake i postepeno se ispiraju kroz nekoliko nedjelja. Oni predstavljaju najsigurniji i najbrži način da osvježite onaj prepoznatljivi sjaj između dva ozbiljnija odlaska u frizerski salon, prenosi Krstarica.