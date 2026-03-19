Prijevremena penzija za više radnika: Ko ima pravo na beneficirani staž?

19.03.2026

10:34

Пријевремена пензија за више радника: Ко има право на бенефицирани стаж?
Za rad na visini od sada će se računati beneficirani staž i na ovaj način će po prvi put biti uvedena posebna kategorija kojom će biti obuhvaćeni visinski radnici koji rade uz pomoć alpinističke opreme.

Ovim radnicima će se ubuduće 12 mjeseci u radnoj knjižici računati kao 16 mjeseci radnog staža.

Najnovijim izmjenama je proširen spisak zanimanja za beneficirani radni staž, ali i precizirano uvećanje staža za pojedine rizične i zahtjevne poslove.

Najveće promjene važiće u sektoru crne metalurgije, gdje je detaljno razrađen spisak radnih mjesta u željezarama. U zavisnosti od posla, radnicima će se 12 mjeseci rada računati kao 14, 15 ili 16 mjeseci staža. Najveće beneficije predviđene su za poslove u visokim pećima, gdje pojedina radna mjesta ostvaruju pravo da im se godina rada računa kao 16 mjeseci staža.

Izmjenama su obuhvaćeni i drugi sektori. U hemijskoj industriji uvedena su beneficirana radna mjesta za vatrogasce u petrohemiji, dok je u termoelektranama dodat rad na poslovima odsumporavanja.

U energetici i održavanju opreme precizirana su radna mjesta sa uvećanim stažom. Za većinu ovih poslova važi pravilo da se 12 mjeseci rada računa kao 14 mjeseci staža. Značajne izmjene uvedene su i u zdravstvu, posebno u oblasti hitne medicinske pomoći. Prema novim pravilima: ljekarima na terenu i u transportu 12 mjeseci rada računa se kao 15 mjeseci staža medicinskim tehničarima i vozačima saniteta kao 14 mjeseci, prenosi Kamatica.

