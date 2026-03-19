Milica Todorović u svađi sa ovim pjevačem zbog njegove izjave

Pred pripadnicima sedme sile Uroš se osvrnuo na pjevačicu Milicu Todorović i ranije datu izjavu o vezama sa zauzetim osobama.

Uroš je, komentarišući tada porođaj Milice Todorović, istakao da ne podržava veze sa zauzetim muškarcima,

Kasnije je pojasnio da njegova izjava nije bila upućena njoj, te je Milici poslao poruku da objasni svoje namjere, na koju, kako kaže, nikada nije dobio odgovor.

Evo šta je tada Uroš Živković izjavio

Uroš Živković je nakon Miličinog porođaja čestitao pjevačici, a potom izjavio da ne podržava paralelne veze.

- Čestitam Milici, nismo u kontaktu. Ona je sjajan lik, biće divna majka, puna pozitivne energije. Čestitam i ocu naravno - rekao je pjevač.

Ipak, ovakav vid veze ne podržava i to javno istakao.

- Iskreno ne podržavam da je neko u vezi sa zauzetim muškarcem. Mislim da dvoje ljudi treba da se sretnu u pravo vrijeme, ako dođe neka ljubav, treba da se završi ono što je bilo prije, pa otići dalje kroz život. Ne podržavam paralelne veze, brakove, možda ljudi imaju neke pravne i sudske sporove koji nisu riješeni, pa su zvanično udati ili oženjeni, a dugo nisu zajedno.

"Nema potrebe da mi se javlja"

Milica ga je iskulirala na poruku, a Uroš je na to sinoć rekao:

- Nema potrebe da mi se javlja, ništa novo nisam rekao. Svakako sam joj čestitao, bilo je izvučeno iz konteksta to što sam rekao o oženjenim ljudima. Nedavno sam postao otac i ne mogu biti protivnik da neko iz ljubavi dobije dijete. Prvo što sam rekao na tu temu je da čestitam Milici i da sam siguran da će biti dobra majka - rekao je on, pa nastavio:

- Ja sam Milici poslao poruku u kojoj se nisam pravdao, ali sam joj objasnio šta sam mislio i šta sam rekao. Siguran sam da je razumjela šta sam mislio, htio sam i privatno da joj čestitam. Ko god ima nešto protiv mene može da mi se obrati, objasniću na najnormalniji način. Ni ja se nisam "pecao" na mnoge izjave o meni, ako me nešto zanima, uzmem telefon i pozovem tu osobu. Nisam neko ko se svađa i poštujem svakoga. Nema potrebe da se bilo šta javi preko novina, medija i društvenih mreža. Svaku nesuglasicu možemo da nađemo, samo je pitanje dobre volje i da li to nekome odgovara ili mu koristi u svrhu neke promocije.

Na pitanje da li mu je odgovorila na poruku, Uroš je rekao:

- Pa nije, ali je to bio period kada sve to izdešavalo, siguran sam da joj je tada telefon eksplodirao. Ja nju svakako mnogo volim i cijenim, prenosi Telegraf.rs.