Baka Prase započinje svoj talent šou

Jutjuber Baka Prase najavio je početak svog novog talent šoua pod nazivom "Ja nemam talenat", otkrivši sve ključne detalje o konceptu i načinu takmičenja.

Kako je Baka Prase, kojem je nedavno zapaljen Brabus, istakao, prijave za učešće su zvanično otvorene, a pobjednika očekuje vrijedna nagrada od čak 50.000 evra.

"Počinju prijave za talent šou "Ja nemam talenat", a pobjednik će dobiti 50.000 evra. Ne, ovo nije šou gdje tražimo čovjeka sa najmanje talenta, već se naš talent šou samo tako zove. Poenta je da imate što veći talenat, ali sve prijave su dobrodošle", poručio je Baka Prase koji je otkrio da planira da kupi dio FK Vojvodine.

On je otkrio i da će audicije biti održavane uživo, kao i da će publika imati ključnu ulogu u odlučivanju o pobjedniku.

"Sve audicije će se održati uživo i biće emitovan svaki dan do polufinala i finala, kada će uslijediti mala pauza. Vi, publika, glasaćete ko ide dalje i osvaja nagradu", objasnio je jutjuber, prenosi Informer.