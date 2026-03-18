Tea Tairović u album uložila 200.000 evra u album

18.03.2026

22:06

Теа Таировић у албум уложила 200.000 евра у албум

Pjevačica Tea Bilanović večeras je u jednom prestoničkom klubu organizovala promociju novog albuma, na koju je došao veliki broj kolega i koleginica, ali i na kojoj ja palo jedno priznanje.

Nakon što se pozdravila sa koleginicama Sanjom Vučić, Barbarom Bobak, Katarinom Živković i Žikom Jakšićem koji su došli da je podrže, Tea je u razgovoru s medijima otkrila da je album pripremala godinu dana, ali i da je koštao kao stan u Beogradu.

- Pravo sa svirke, kako zaradim tako ulažem u album. Nisam osjetila oskudice u životu, finansijski, jer sam skromna. Zaista je sve išlo kako zaradim tako prenesem dalje, kako treba, producentu, za šta treba, kada izračunate kroz godinu dana...sad sam na nuli. Bitno da nisam u minusu. Jedna pjesma može da košta preko 5.000, 6.000 evra, rekla je Tea, a na pitanje koliko je para tražila Sanja Vučić za pjesme, rekla "Sanja je to uradila od srca". Moj brat je vodio finansije, a album je koštao kao jedan stan, rekla je pjevačica, nakon čega je otkriveno da je cifra iznosila 200.000 evra.

Sanja Vučić progovorila u duetu sa Teom

Sanja je jedna od rijetkih pjevačica koja je, zajedno sa Barbara Bobak, bila pozvana na svadbu Tea Tairović prošle godine, što dodatno govori o bliskosti među njima. Ipak, čini se da na poslovnom planu nisu uvijek na istim talasnim dužinama.

"Meni je juče izašla pjesma", započela je Sanja razgovor sa novinarima, a onda je uslijedilo pitanje koje su mnogi čekali – zašto to nije bio duet sa Tea Tairović, kako se ranije spekulisalo u javnosti.

Bez ustručavanja, Sanja je otkrila detalj koji je mnoge iznenadio:

"Tea nije htjela. Ona je odbijala da to bude duet, ja sam navijala za to, ali sada mi više odgovara kao singl", rekla je pjevačica iskreno, ne krijući da je u početku imala drugačiju ideju.

Dodala je i da nije razmišljala o tome da pronađe zamjenu za Tea Tairović, iako su joj mnogi sugerisali da bi duet sa nekom drugom koleginicom možda bio pun pogodak.

