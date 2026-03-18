Jeziv prizor zatekao je mještane u poned‌jeljak u selu Tešica kod Aleksinca, kada su u bunaru iz kojeg se snabd‌jeva gotovo cijelo selo pronađeni leševi šest ili sedam pasa, za koje se sumnja da su otrovani.

Na tragedija bude još veća, prizor je prvi ugledao četrnaestogodišnji d‌ječak, koji je krenuo u potragu za nestalim psom svog komšije.

"Prije tri-četiri dana meštani su počeli da primjećuju da im psi nestaju. I mog psa nije bilo. Tražio sam ga i dozivao, ali bez uspjeha. Komšija, d‌ječak od 14 godina, ponudio se da pomogne. Obilazio je selo i dozivao ga, a potom ušao u napušteno dvorište gd‌je se nalazi bunar – priča Nikola Radojković (21) za Kurir, jedan od mještana.

D‌ječak nije mogao ni da nasluti kakav će prizor zateći.

"Primijetio je roj mušica iznad bunara. Kada se nagnuo da vidi o čemu je riječ, doživio je šok – unutra je bilo šest ili sedam uginulih pasa", dodaje Radojković, prenosi Kurir.

D‌ječak je odmah obavijestio komšije

D‌ječak je odmah obavijestio komšije. Nikola i njegov brat ubrzo su stigli do bunara, a za njima i drugi mještani.

Jedan komšija je prepoznao svoja dva psa. Nismo mogli da vjerujemo šta gledamo – kaže on.

Košmar se, međutim, tu nije završio. Istog dana, nešto kasnije, Nikola je na tavanu svoje kuće pronašao još jednog uginulog psa.

Jedna komšinica je pronašla svog psa u dvorištu, druga pored puta. Ukupno je, za nekoliko dana, stradalo 11 ili 12 pasa – navodi Radojković.

Mještani su odmah obavijestili policiju, a najveću zabrinutost izazvala je mogućnost da je bunarska voda zagađena. Policija je u utorak izašla na teren, a potom su došli i vatrogasci koji su pokušali da izvuku leševe. Oko 80 odsto sela koristi vodu iz tog bunara. Već nekoliko dana je preventivno ne koristimo i čekamo rezultate i uputstva nadležnih – kaže Radojković.

Prema nezvaničnim saznanjima, komunalna inspekcija je obavila uviđaj, sačinila zapisnik i prosledila slučaj nadležnom tužilaštvu. Direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Aleksinac, Darko Filipović, izjavio je da preduzeće reaguje po nalogu nadležnih institucija.

"Za sada nismo dobili nalog, ali smo spremni da sprovedemo sve potrebne mere ukoliko to bude zatraženo", rekao je Filipović.

Ko je otrovao pse?

Mještani sumnjaju da iza trovanja stoji osoba iz sela koja je i ranije prijetila da će baciti otrov jer joj psi napadaju stoku i živinu.

"Vjerujemo da je otrov bacan uz put, vjerovatno u hrani poput salame. Moguće je da je najveća količina bila u blizini njene kuće, gde su životinje i stradale, a da su potom bačene u bunar kako bi se prikrili tragovi", kaže Radojković.

MUP: Krivična prijava zbog sumnje da je otrovala, a potom bacila u bunar uginule pse

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, podneće krivičnu prijavu protiv J. V. (50) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično d‌jelo ubijanje i zlostavljanje životinja.

Ona se sumnjiči da tokom protekle ned‌jelje, u selu Tešica u okolini Aleksinca, u jednom napuštenom placu postavila zatrovanu hranu koju je, kako se sumnja, pojelo više pasa lutalica koji su potom uginuli, a nakon toga uginule pse bacila u bunar, saopštio je MUP.

Protiv osumnjičene će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.