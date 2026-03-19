Dva zemljotresa u Srbiji tokom noći

19.03.2026

07:01

Tokom noći na teritoriji Srbije detektovana su dva potresa, a oba su pogodila regiju oko Ušća, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema podacima, prvi se dogodio koji minut nakon četiri ujutru i bio je jačine 1.8 stepeni Rihtera.

Влада Република Српске

Republika Srpska

Stupile na snagu odluke o imenovanju predsjednika i članova Vlade Srpske

Epicentar je lociran na dubini od pet metara, dok su najbliže naseljena mjesta Polumir i Cerje.

Drugi se dogodio samo koji minut kasnije, a bio je jačine 1.5 stepeni Rihitera.

Epicentar tog lociran je na dubini od 15 metara, a najbliže naseljena mjesta su Cerje, Jagnjilo i Popova Reka.

Хормушки мореуз

Svijet

Britanski vojni tim poslat da radi sa SAD na otvaranju Ormuskog moreuza

Treba napomenuti da je vrijeme prikazano u tabeli dogođenog zemljotresa u epicentru Griničko vrijeme. Lokalno vrijeme je za dva sata veće u vrijeme ljetneg, odnosno za jedan sat veće u vrijeme zimskog računanja vremena, prenosi Telegraf.rs.

Pročitajte više

Ливерпулов Мохамед Салах, десно, слави након што је постигао четврти гол за свој тим током реванш утакмице осмине финала Лиге шампиона између Ливерпула и Галатасараја, у Ливерпулу, Енглеска, у сриједу, 18. марта 2026. године.

Fudbal

Spektakularno veče Lige šampiona: Golovi na sve strane, favoriti prošli dalje

9 h

0
Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

Fudbal

Menadžeri iz Banjaluke umiješani u skandal u Čelziju?

9 h

0
Израел гађао бродове иранске морнарице у Каспијском мору

Svijet

Izrael gađao brodove iranske mornarice u Kaspijskom moru

10 h

0
Покренута иницијатива да се Игор Штимац протјера из БиХ

BiH

Pokrenuta inicijativa da se Igor Štimac protjera iz BiH

10 h

0

Više iz rubrike

Српска војска чува "Балкански ток"

Srbija

Srpska vojska čuva "Balkanski tok"

10 h

1
bunar

Srbija

Jeziv prizor u selu: D‌ječak (14) u bunaru našao 7 leševa pasa

10 h

0
Срушена најопаснија група у Србији: Сумњиче се и за убиство Бакића

Srbija

Srušena najopasnija grupa u Srbiji: Sumnjiče se i za ubistvo Bakića

18 h

0
Полиција Србија

Srbija

Filmska otmica: Ugurali ga u škodu i izbacili, niko ne zna ko je

22 h

0
08

35

Podzemne tajne Marsa: Pronađeni ostaci drevne riječne delte

08

34

Ajfon na meti hakera

08

25

Memfis slomio Denver: Jokić briljirao na korak od tripl-dabla

08

19

Eruptirao vulkan na Kamčatki, pepeo dostigao visinu od 11,5 kilometara

08

10

Ovaj veliki hit Harisa Džinovića pisan je za drugog pjevača

