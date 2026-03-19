Dva zemljotresa u Srbiji tokom noći

Autor:ATV
19.03.2026
Tokom noći na teritoriji Srbije detektovana su dva potresa, a oba su pogodila regiju oko Ušća, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema podacima, prvi se dogodio koji minut nakon četiri ujutru i bio je jačine 1.8 stepeni Rihtera.
Epicentar je lociran na dubini od pet metara, dok su najbliže naseljena mjesta Polumir i Cerje.
Drugi se dogodio samo koji minut kasnije, a bio je jačine 1.5 stepeni Rihitera.
Epicentar tog lociran je na dubini od 15 metara, a najbliže naseljena mjesta su Cerje, Jagnjilo i Popova Reka.
Treba napomenuti da je vrijeme prikazano u tabeli dogođenog zemljotresa u epicentru Griničko vrijeme. Lokalno vrijeme je za dva sata veće u vrijeme ljetneg, odnosno za jedan sat veće u vrijeme zimskog računanja vremena, prenosi Telegraf.rs.
