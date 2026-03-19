Dva zemljotresa u Srbiji tokom noći

Tokom noći na teritoriji Srbije detektovana su dva potresa, a oba su pogodila regiju oko Ušća, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema podacima, prvi se dogodio koji minut nakon četiri ujutru i bio je jačine 1.8 stepeni Rihtera.

Republika Srpska Stupile na snagu odluke o imenovanju predsjednika i članova Vlade Srpske

Epicentar je lociran na dubini od pet metara, dok su najbliže naseljena mjesta Polumir i Cerje.

Drugi se dogodio samo koji minut kasnije, a bio je jačine 1.5 stepeni Rihitera.

Epicentar tog lociran je na dubini od 15 metara, a najbliže naseljena mjesta su Cerje, Jagnjilo i Popova Reka.

Svijet Britanski vojni tim poslat da radi sa SAD na otvaranju Ormuskog moreuza

Treba napomenuti da je vrijeme prikazano u tabeli dogođenog zemljotresa u epicentru Griničko vrijeme. Lokalno vrijeme je za dva sata veće u vrijeme ljetneg, odnosno za jedan sat veće u vrijeme zimskog računanja vremena, prenosi Telegraf.rs.