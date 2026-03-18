Menadžeri iz Banjaluke umiješani u skandal u Čelziju?

Ispadanje iz Lige šampiona od Pari Sen Žermena sa ukupnih 2:8 u dvomeču je trenutno sekundarna tema u Čelziju.

Klub sa "Stamford Bridža" opet je u centru skandala oko finansijskih malverzacija prenosi "Mozzart sport" pisanje "Tajmsa".

Svijet Potvrđene sankcije Romanu Abramoviču

Sada su problem tajne isplate neregistrovanim agentima i trećim stranama prilikom pojedinih transfera. Riječ je o vlasničkoj eri Romana Abramoviča, a malverzacije su sami prijavili aktuelni vlasnici kluba iz kompanije Blue&Co poslije čega je Premijer liga sprovela sopstvenu istragu i kaznila londonski klub sa 12.000.000 evra. Uz uslovnu zabranu ulaznih transfera u trajanju od jedne godine, ako se u naredne dvije sezone ponove prekršaji. Ali, ovo je tek početak lavine koja će se sručiti na Čelzi za malverzacije od prije 10, 15, 20 godina... Kroz 36 transakcija, ukupno je igračima i posrednicima isplaćeno oko 55.000.000 evra preko pet "of-šor" kompanija sa Djevičanskih ostrva povezanih sa Abramovičem. Time su prekršena pravila Premijer lige o zabrani treće strane.

Ko su braća Lemić?

Za ovdašnje prostore su pogotovo zanimljiva imena agenata koji se najviše pominju u cijeloj priči. Imena izdvojena u centru skandala su Vladica i Zoran Lemić, menadžeri iz Banjaluke sa dugim stažom transfera na najvišem nivou evropskog fudbala. Braća Lemić su ljetos posredovala prilikom najvećeg transfera u istoriji Premijer lige kada je Aleksandar Isak prešao iz Njukasla u Liverpul.

Fudbal Čelsi i zvanično otpustio trenera Mareska

U velike transfere su umiješani još od kraja prošlog vijeka kada su posredovali u velikom transferu Mateje Kežmana u PSV i tada otvorili vrata slavnog kluba iz Ajndhovena i elitnog holandskog fudbala. Imali su godinama tijesnu saradnju sa tadašnjim direktorom Čelzija Frankom Arnesenom i glavnim skautom Pitom de Vizerom preko kojih su su imali veliki uticaj na transfer politiku kluba. Nakon smjene rukovodstva u Ajndhovenu, Lemićima je zabranjen pristup klubu, a svi igrači koje su oni zastupali su ubrzo napustili klub. U tom periodu su Lemići uz Pinija Zahavija i Germana Tkačenka već imali ključni uticaj u Čelziju kao savjetnici Romana Abramoviča i posredovali su u brojnim transferima. Baš tih godina je Čelzi zaposlio pomenute Arnesena i De Vizera, za koje se u aktuelnoj istrazi Premijer lige ispostavilo da su primili neregularne uplate od po 1.500.000 evra. Ovi iznosi je trebalo da budu uknjiženi kao naknada, ali su umjesto toga usmjereni preko trećih lica.

Pisanje "Tajmsa" o menadžerima

Ugledni "Tajms" navodi da su braća Lemić primili više miliona funti od Čelzija između 2012. i 2015. godine i da su bili ključne figure u transferima Ramiresa, Davida Luiza, Nemanje Matića i Andrea Širlea.

Zoran Lemić je registrovani FIFA agent u Engleskoj i prijeti mu istraga FS Engleske. Vlado Lemić se navodi kao glavni pregovarač u transferima, ali nema zvaničnu menadžersku licencu i ne može da bude pod jurisdikcijom FS Engleske. U zvaničnoj istrazi koja je objavljena od strane Premijer lige se navodi:

Fudbal "Milioneri" dobijaju tandem Čelsija

"Klub priznaje da su isplate Top Sports agenciji bile uračunate za usluge koje su Vladica Lemić i Zoran Lemić pružili u korist kluba, barem u pogledu igrača Ramiresa, Luiza, Širlea i Matića. Klub takođe priznaje da isplate za Top Sports nisu prijavljene Premijer ligi, bilo u obaveznim finansijskim izvještajima ili na drugi način".

Za pomenuta četiri transfera je utvrđeno da je 23.000.000 funti (oko 26.600.000 evra) plaćeno posrednicima koji nisu zvanično registrovani kao agenti. Dodatnih 19.300.000 funti (oko 22.000.000 evra) je isplaćeno na račune dva "of-šor" entiteta za transfere Vilijana i Samjuela Etoa iz Anžija 2013. godine. Posrednici u njihovim ranijim transferima u Anži su bili braća Lemić, a dio zvanične delegacije prilikom pregovora je tada bio i njihov kum i saradnik Predrag Mijatović.

I dok su pomenuti transferi u Anži ostali obavijeni velom tajne, transferi u Čelzi su sada detaljno pročešljani i otkrivene su malverzacije. Ustanovljeno je da je Čelzi prilikom ovih 36 transakcija vrijednih oko 55.000.000 evra prekršio zakon čak 74 puta.

Agent Biko u zatvoru

Sporan je i transfer Edena Azara čiji je agent Džon Biko primio 6.500.000 evra sa računa kompanije Lejston, povezane sa Abramovičem. On je u pritvoru u Belgiji nakon što je 2024. godine isporučen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zbog sumnje za pranje novca. U međuvremenu britanska HMRC agencija (vladino odjeljenje zaduženo za naplatu poreza, carinske regulacije i upravljanje državnom podrškom) istražuje sve Čelzijeve tajne isplate zbog moguće utaje poreza. Iako je klub već ranije platio određenu sumu na ime dogovorenog poravnanja za pomenute prekršaje. Ali, poreski isljednici su izgleda tek počeli da češljaju Čelzijeve papire...

"Tajms" navodi da je pomenuta kazna Premijer lige prema Čelziju blaga jer su kršenje zakona prijavili sami čelnici kluba, pa im se to uzelo kao olakšavajuća okolnost. To je naišlo na ljutnju u nekim drugim klubovima poput Notingema, Lestera ili Evertona koji su ranije kažnjavani teže zbog sličnih stvari. Čak su im oduzimani i bodovi.

Očekuje se i da Fudbalski savez Engleske (FA) uskoro izda sopstvenu kaznu sličnu ovoj za kršenje propisa za agente.