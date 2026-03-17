Siti presudio sam sebi

Autor:

ATV

17.03.2026

23:03

Сити пресудио сам себи
Foto: Tanjug/AP/Dave Thompson

Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona nakon još jedne pobjede protiv Mančester sitija sa 2:1 (5:1).

Iako su prvi meč izgubili sa 3:0, Siti se nije mogao otpisati. Međutim, presudili su sebi već u 20. minutu kada Bernardo Silva dobija crveni karton zbog igre rukom u šesnaestercu. Odgovornost preuzima Vinisijus Žunior koji donosi Realu prednost od 1:0 i udaljava ekipu Pepa Gvardiole od mogućeg čuda.

Ostatak meča je Siti proveo sa 10 igrača na terenu, ali je uspio da zaprijeti Realu. Haland je donio novu nadu u 41. minutu meča, međutim, sva sreća je tu prestala.

U drugom poluvremenu čak tri gola su poništena, od toga dva Mančester sitija zbog ofsajda. Siti je napadao i nije odustajao, ali nedostajala im je završnica.

Sa druge strane Real Madrid je igrao rasterećeno i čekao je svoju priliku. Nekoliko dobrih kontri zaustavio je golman Sitija Đanluiđi Donaruma koji je držao atmosferu na Etihadu i dalje zagrijanom.

U samom finišu popustila je sva nada, a sa njom i pažnja. Prvo je Vinisijus Žunior postigao gol, proslavio ga, da bi ga VAR poništio. Ali, u 93. minutu Brazilac ponovo dolazi do gola na asistenciju Čuamenija i postavlja konačnih 2:1.

Real bi u četvrtfinalu trebalo da igra protiv Bajerna koji u Minhenu brani visokih 6:1 protiv Atalante.

Ostali rezultati

Arsenal - Bajer Leverkuzen 2:0 (3:1)

Čelsi - PSŽ 0:3 (2:8)

Sporting - Bodo Glimt 5:0 (5:3)

