Čudo u Lisabonu: Bodo Glimt prokockao tri gola prednosti, Sporting u četvrtfinalu Lige šampiona

Autor:

ATV

17.03.2026

21:23

Чудо у Лисабону: Бодо Глимт прокоцкао три гола предности, Спортинг у четвртфиналу Лиге шампиона
Foto: Tanjug/AP/Ana Brigida

Čudo u Lisabonu! Sporting je u četvrtfinalu Lige šampiona, pošto je savladao norveški Bodo Glimt, nakon produžetka rezultatom 5:0.

Senzacija iz Norveške nije uspjela da nastavi svoju fudbalsku bajku. Nakon što su odigrali fenomenalan meč u prvom meču i sa 3:0 savladali Portugalce, Lisabon neće pamtiti po dobrom.

Bio je Sporting bolja ekipa u ovom meču. Mrežu protivnika su prvi put načeli u 34. minutu kada je pogodio Inasio.

Imao je domaćin još nekoliko prilika, ali se na poluvrijeme otišlo sa rezultatom 1:0.

U drugom dijelu viđena je totalna dominacija zeleno-bijelih, što je krunisano sa dva pogotka.

Prvo je Gonkalveš pogodio u 61., da bi Suarez u 78. iz penala poravnao ukupni rezultat.

Imao je Sporting još nekoliko dobrih prilika da meč okonča u regularnom dijelu, ali se stativa bila saveznik Norvežana.

U produžetku, Arauho je pogodio za 4:0, a Nel za 5:0 i kraj norveške bajke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

