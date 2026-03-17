Čudo u Lisabonu: Bodo Glimt prokockao tri gola prednosti, Sporting u četvrtfinalu Lige šampiona

17.03.2026
21:23
Čudo u Lisabonu! Sporting je u četvrtfinalu Lige šampiona, pošto je savladao norveški Bodo Glimt, nakon produžetka rezultatom 5:0.
Senzacija iz Norveške nije uspjela da nastavi svoju fudbalsku bajku. Nakon što su odigrali fenomenalan meč u prvom meču i sa 3:0 savladali Portugalce, Lisabon neće pamtiti po dobrom.
Bio je Sporting bolja ekipa u ovom meču. Mrežu protivnika su prvi put načeli u 34. minutu kada je pogodio Inasio.
Imao je domaćin još nekoliko prilika, ali se na poluvrijeme otišlo sa rezultatom 1:0.
U drugom dijelu viđena je totalna dominacija zeleno-bijelih, što je krunisano sa dva pogotka.
Prvo je Gonkalveš pogodio u 61., da bi Suarez u 78. iz penala poravnao ukupni rezultat.
Imao je Sporting još nekoliko dobrih prilika da meč okonča u regularnom dijelu, ali se stativa bila saveznik Norvežana.
U produžetku, Arauho je pogodio za 4:0, a Nel za 5:0 i kraj norveške bajke.
