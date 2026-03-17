Serhio Romero završio karijeru

Nekadašnji golman argentinske fudbalske reprezentacije Serhio Romero saopštio je da je završio igračku karijeru, prenio je francuski Ekip.

Romero (39) je u karijeri branio za Rasing, AZ Alkmar, Sampdoriju, Monako, Mančester junajted, Veneciju, Boku juniors i Argentinos juniors.

Za reprezentaciju Argentine je od 2009. do 2018. nastupio na 96 utakmica.

Romero je sa reprezentacijom Argentine stigao do finala SP 2014. godine gdje je poslije produžetaka poražen od selekcije Njemačke (0:1).

Sa omladinskom selekcijom Argentine (U20) osvojio je Svjetsko prvenstvo 2007, kao i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2008. godine.

"Posvetiću se trenerskom poslu. Dosta pratim fudbal, volim da gledam sve lige. Trenirali su me Luj van Gal, Tata Martino, Žoze Murinjo i Alehandro Sabelja, tako da već imam neko početno znanje", rekao je Romero za argentinske medije.