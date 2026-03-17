Spaleti blizu novog ugovora

Trener fudbalera Juventusa Lučano Spaleti blizu je potpisivanja novog ugovora sa tim klubom iz Torina do juna 2027. godine.

"Tutosport" prenosi da je Spaleti spreman da produži ugovor do juna 2027. godine uz mogućnost nastavka saradnje na još jednu sezonu.

Italijanski mediji navode da su pregovori o produženju saradnje počeli prije nekoliko nedjelja, a dvije strane su blizu dogovora.

Spaleti je od čelnika kluba zatražio da ima pravo glasa u odlukama o transferima igrača.

Spaleti (67) je preuzeo Juventus krajem oktobra prošle godine, a ima ugovor sa torinskim klubom do kraja sezone.

Fudbaleri Juventusa se nalaze na petom mjestu na tabeli Serije A sa 53 boda.