Nova pravila o platama: Poslodavci u EU će morati otkriti koliko plaćaju radnike

Autor:ATV
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Evropska unija od danas počinje primjenjivati nova pravila o transparentnosti plata s ciljem smanjenja razlika u primanjima između žena i muškaraca te lakšeg otkrivanja eventualne diskriminacije na radnom mjestu.
Nova direktiva predviđa da kandidati za posao prije zaposlenja dobiju informacije o početnoj plati ili rasponu primanja za radno mjesto na koje se prijavljuju. Poslodavci više neće smjeti tražiti podatke o prethodnim platama kandidata.
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Radnici će imati pravo da zatraže informacije o kriterijima prema kojima se određuju plate i napredovanje, dok će veće kompanije i institucije morati redovno izvještavati o razlikama u platama između muškaraca i žena, piše Hina.
Prema podacima Eurostata za 2024. godinu, žene su u Evropskoj uniji u prosjeku zarađivale 11,1 posto manje po satu rada od muškaraca. U Hrvatskoj je taj jaz iznosio 6,6 posto.
Potpredsjednik Odbora Evropskog parlamenta za prava žena i rodnu ravnopravnost Marko Vešligaj izjavio je da je cilj novih pravila jačanje principa jednake plate za jednak rad.
“Očekuje se da će ove mjere dugoročno doprinijeti smanjenju rodnog jaza u plaćama, koji je i dalje prisutan u većini država članica”, poručio je Vešligaj.
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Prema pravilima EU, poslodavci sa 250 i više zaposlenih morat će svake godine dostavljati izvještaje o razlikama u platama, dok će se obaveze za manje poslodavce uvoditi postepeno tokom narednih godina.
Hrvatska još završava izmjene zakona kojima će evropska pravila biti prenesena u domaće zakonodavstvo, a među planiranim novinama su objavljivanje raspona plata u oglasima za posao i pravo zaposlenih na informacije o sistemu određivanja primanja.
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