Miličine riječi otopiće i najhladnija srca: “Boli me prazna porodična kuća, više nema ko da me dočeka”

Pavlovićeva je u jednom prestižnom hotelu u srcu grada organizovala press povodom izlaska deset novih pjesama, filmskih spotova i vizuala, kojim je oduševila domaće, ali medije iz regiona koji su stigli u Beograd kako bi podržali njen uspjeh.

Improvizovana avionska pista nalazila se na samom ulazu u hotel, dok je sa desne strane bila postavljena tabla na kojoj su predstavnici sedme sile mogli da prate polazak leta iz Beograda za Njujork, što je i jedna od okosnica pjesme "Caka".

Na promociji se služio koktel "skini bič" koji je posljednjih dana postao dodatno popularan zbog činjenice da ga Milica spominje u pjesmi, a svi predstavnici medija dobili su bording karte za ukrcavanje na "Caku".

Nakon uspješnog pressa, Milica je dan završila gostovanjem u jednoj večernjoj emisiji na TV Prva, gdje je govorila o svom novom projektu, saradnji sa domaćim, ali i svetskim autorima, kao i svom privatnom životu. Ono što je posebno ganulo sve gledaoce, ali i korisnike mreža jeste njena priča o porodici. Baka Radi i deki Vladimiru koji su joj bili sve, a kojih više nema.

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-Stigao je januar, a ja po prvi put nakon velikog broja uspešnih koncerata, turneja i uspjeha albuma "Posesivna bivša" nisam otputovala iz Srbije da malo odmorim, kao što to inače radim. Odlučila sam da spakujem kofer i krenem u svoj Bunibrod. Potpuno sam smetnula sa uma da će mi dani daleko sporije prolaziti u zatvorenom prostoru, s obzirom na to da je zimski period. Ne mogu da kažem da sam bila usamljena, viđala sam se i sa komšijama, družila se sa rođacima...Međutim, kada sam u jednom trenutku ostala u četiri zida i shvatila da je kuća prazna, da sam tu sama, a da dolaze Badnje veče i Božić bilo mi je jako teško. Shvatila sam da mog deke i moje bake nema i da su zaista "otišli"...Rekla sam sebi: "Okej, nećeš da kloneš, hajde da vratiš onu jaku Milicu" - rekla je Pavlovićeva i ganula sve iskrenošću.

Na pitanje voditeljke da li joj je teže bilo tokom dana ili noći, rekla je.

-Noć mi je izuzetno teško padala, na TV-u su išle serije koje sam gledala sa njima. Vraćali su mi se filmovi kada sam bila tinejdžerka dok su me čekali da dođem kući iz grada ili sa nekog putovanja. Eto, tada sam osvijestila da njih zaista nema - rekla je pop zvijezda.

"TERAPIJA JE LIJEK KOJI SVIMA PREPORUČUJEM"

Milica je bila jedna od rIJetkih javnih ličnosti koje su govorile o svojim unutrašnjim borbama. S druge strane, javno je priznala da ima terapeuta. Unutrašnje borbe dJelila je sa publikom kroz svoje pJesme.

-Zahvaljujući mojoj terapeutkinji Vanji sa kojom sam nedavno započela terapije, shvatila sam da je rad na sebi i svom unutrašnjem dJetetu nešto što je izuzetno važno i svima nama neophodno i poželjno. Terapeut može da nam pomogne da ponovo nađemo tu caku u sebi, jednu vrstu formule koja nam pruža kontakt sa unutrašnjim bićem i daje nam vjeru kako bismo ponovo počeli da se radujemo kao to malo djete koje smo nekada bili. Niko ne treba da se osjeća prazno i upravo zbog toga želim da kažem ljudima još jednom da je terapija izuzetno važna, iako je i dalje to tabu tema kod nas. Važno je da osvestimo da imamo problem, da ga riješimo i onda možemo da pomognemo i nekom drugom - rekla je Milica i priznala da je najponosnija na svoju publiku koja nema problem da se poistoveti sa njom.

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-Najsrećnija sam kada dobijem poruku od ljudi koji me vole i prate moj rad, a u kojima mi otkrivaju svoje najdublje tajne i priznaju da su se lečili uz moju muziku u nekim lošim životima trenucima. Skoro sam dobila poruku u kojoj mi je jedna djevojka napisala da je poslije jednog mog intervjua shvatila da mora uzeti život u svoje ruke i da nema predaje...Posebno sam srećna jer se pronalaze u svim mojim pesmama uz koje, kako su mi rekli leče dušu - rekla je pop zvijezda.

(telegraf)