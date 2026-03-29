Milica Pavlović nakon koncerta Zdravka Čolića: "Živote, hvala"

Pjevačica Milica Pavlović oglasila se na Instagramu nakon koncerta Zdravka Čolića u Sarajevu, ne krijući oduševljenje atmosferom i emocijama koje je doživjela.

"Neponovljivi, maestralni i jedan jedini Čola", napisala je ona uz objavu.

Kako je istakla, iz prvog reda uživala je u zvucima vrhunskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika, dok je, kako kaže, magičan glas legendarnog pjevača dodatno upotpunio veče.

Poseban utisak na nju ostavio je repertoar sastavljen od pjesama velikih autora poput Kornelija Kovača, Đorđa Balaševića, Arsena Dedića, Gorana Bregovića, Marine Tucaković i Ljiljane Jorgovanović.

"Ispunili su naše duše u dvorani Zetra i donijeli osjećaj ljubavi, topline i neopisivih emocija koje su se smjenjivale u svima nama tokom skoro tri sata protekle večeri u predivnom Sarajevu", poručila je Pavlovićeva.

Na kraju je kratko zaključila: "Živote, hvala".