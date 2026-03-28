Gdje su danas finalisti prve generacije Zvezda Granda

Ipak, prije samo 21 godinu, ući u tako nešto predstavljalo je hrabar i rizičan projekat.

Kako je sve počelo

Na to se odvažio Saša Popović na prijedlog i u saradnji sa Žikom Jakšićem. Suočeni sa mlakim reakcijama na tadašnji "Idol", u koji su braća Karić na svojoj televiziji uložili ogromne pare, oni ipak odlučuju da naprave svoj koncept i ponude ga auditorijumu. Zarad svođenja troškova, nisu pravili novu binu niti posebnu emisiju, već je ovo snimano i emitovano kao poseban segment u tada najgledanijoj emisiji "Grand šou", koju će, kako se pokazalo, naživjeti. Plan je postavljen, uslovi obezbijeđeni ostalo je samo da se pronađu adekvatni takmičari i oni kreću po Srbiji da traže potencijalne zvijezde.

I onda je na scenu kročila Tanja Savić koja je postala miljenica publike preko noći. Već sutradan su svi pričali o mladoj crnokosoj talentovanoj djevojčici, a koliko je opčinila publiku svjedoči i podatak da je njeno izvođenje Janine pjesme "Šta će ti pevačica" u eri prije interneta bilo najdjeljenija melodija te godine na mobilnim telefonima. Činjenica da je prva zvijezda već rođena učinila je da sada publika obrati pažnju i na druge takmičare na audiciji, pa su se tako već poslije nekoliko nedjelja iskristalisali i ostali favoriti, koji su, kako će se pokazati, i uspjeli da stignu do finala.

Svi su tog juna prije dvadeset godina bili prikovana uz televizore prateći direktan prenos finala u kome je, u uzbudljivoj završnici, prvo mjesto zauzeo Bane Mojićević. Drugoplasirani je bio Stevan Anđelković, dok je Tanja glasovima publike završila na trećoj poziciji. Na četvrtom mjestu našao se Darko Filipović, peti je bio Nemanja Nikolić, a šesta Slavica Ćukteraš.

Regionalna turneja

Ova generacija je odmah po finalu krenula na regionalnu turneju na kojoj su oborili sve rekorde posjete ugrozivši po interesovanju i tada najveće zvijezde estrade. Potražnje za njihovim nastupima bila je tolika da nisu znali nekada ni u koji gradi idu jer su imali i po dva nastupa dnevno.

- Dešavalo se da smo danas u Budvi, sutra u Gračanici, prekosutra na Ohridu i tako... Odemo u Bijeljinu, kaže Tanja: "Dobro veče, Brčko", nismo znali ni gde smo ni šta smo, ali to je bilo lepo - ispričao je Nemanja iskustva sa turneje za Grand.

I mada je uslijedilo još 19 sezona, od kojih su neke izrodile i danas veće zvijezde, nikada ni jedna ekipa superfinalista nije doživjela takvu slavu, da ih ljudi i danas povezuju kao da su bili dio muzičke grupe, a ne pojedinci. No, činjenica je da je svako nastavio svojim manje ili više uspješnim putem, ali i da su svojom sezonom utabali staze svim onima koji će u godinama koje slijede napraviti korake ka slavi.

Branislav Mojićević

Imao je samo 17 godina kada je visoko podigao trofej pobjednika prve sezone, dobio ključeve automobila i širom otvorena vrata ka slavi.

Da li ih je u potpunosti iskoristio? I sam Bane će se složiti da nije. Na početku je sve djelovalo lijepo, pjesme koje je snimao nisu bile megahitovi, ali su potpomognute popularnošću kod djevojaka one i te kako dobijale na slušanosti. "Ostavi me, neće boleti", "Stara ljubav", "Crna ženo", pjesme su koje se i danas mogu čuti.

Ali, sa raspadom ekipe Bane ne uspijeva da se stilski odredi i pronađe žanr po kome bi bio prepoznatljiv. Kako je i sam priznao, previše savjetodavaca, činjenica da jednako dobro izvodi sve stilove, i drugi remetilački faktori učinili su da propusti drugu priliku koja mu se ukazala kada je oduševio region pobijedivši u još jednom velikom šou programu "Tvoje lice zvuči poznato".

- I ti slušaš sve njih, znaš da možeš sve, ali je pravo pitanje šta sam zapravo ja?! Neosporno je da mogu da otpevam i Tomu i Čolu, Lukasa i Tozovca, ali šta je ono što ja najviše volim? - ispričao je Bane iskustvo posle finala za emisiju "Zvezde Granda specijal".

Stavivši sve ovo po strani, činjenica ostaje da je Bane i dalje mlad, da se fizički nije promijenio mnogo, da i dalje posjeduje glas, talenat za glumu i pjevanje i ogromno iskustvo, te da je pred njim još mnogo uspjeha koje može izgraditi. Pa ako mu ide kao u privatnom životu gdje je nakon razvoda braka iz koga ima dvoje djece, ponovo u ljubavi, onda mu samo i ostaje da se posveti karijeri.

Stevan Anđelković

Stevan Anđelković bio je miljenik djevojčica, ali i njihovih baka, majki, strina, tetki. Čak i muški dio familija širom regiona ga je volio.

Ovaj vječiti dječak i danas je zadržao šarm koji ga je krasio još otkad je sa 15 godina prvi put zakoračio na veliku scenu i učinio da mu svi znaju ime.

Okićen oreolom vicešampiona, na prvom zajedničkom albumu snima pesmu "Ti nisi znala za dečaka", koja ne dobija očekivanu pažnju, a sa njom ni dodatnu publiku. Utisak donekle popravlja album koji je objavio potom, ali pjesma "Blesava", koja jeste bila slušana nije dovoljna da ga vine u estradni vrh. No, simpatije koje je kod naroda pokupio još tokom takmičenja dovoljne su da nastavi da radi i kada su prestali sa grupnim nastupima.

A onda se dešava i drugi preokret u njegovom životu kada ga Emir Kusturica angažuje za pank operu "Vrijeme Cigana", gde otpočinje i veliko prijateljstvo sa Milicom Todorović. Predstava postiže ogroman uspjeh i u godinama koje slijede Stevan nastupa širom svijeta, ostavljajući muzičku karijeru po strani. Priliku za povratak ima još jednom, kada poput svog kolege Mojićevića, učestvuje i pobeđuje u šou programu "TLZP". Ali, ni pjesme koje je nakon toga snimio ne postaju hitovi.

Po prirodi odmjeren, Anđelković očigledno ne juri za hitom po svaku cijenu. Posla ima dovoljno, srećno je oženjen (on i Nemanja Nikolić su jedini u generaciji koji se nisu razveli), a nedavno je postao i otac ćerkice.

Tanja Savić

"Za moje dobro", "Tako mlada", "Zašto me u obraz ljubiš", "Poludela", "Incident", "Gde ljubav putuje", "Laga laga", "Oči boje viskija", "Pancir", "Švaler", "Prostakuša", i naravno jedan od najvećih hitova u istoriji folka "Zlatnik".

Oko Tanje Savić se mogu lomiti koplja po raznim pitanjima, ipak ono što joj niko ne može osporiti jeste talenat, Iks faktor koji poput magije djeluje na publiku, i činjenica da je, kao niko u posljednjim decenijama, uvijek umjela da odabere i ponese pjesmu.

Posljednjih par godina unijele su mir i stabilnost u život sada već iskusne zvijezde, čemu je doprinijela i činjenica da su djeca nakon burnog razvoda napokon kod nje i da ima novog životnog partnera koji joj je vjetar u leđa, tako da je Tanja konačno odlučila da dostigne prvi cilj koji je publika još prije 15 godina od nje očekivala, održavši koncert u Areni koji je bio pravi spektakl. Koncert je bio kruna njene karijere, a o atmosferi se pričalo danima.

Darko Filipović

Mlad, ali već iskusan, pristojan toliko da bi svaka majka pustila ćerku na sastanak sa njim, sa lijepim glasom i ozbiljnim repertoarom, Darko Filipović nikada nije važio za glavnog favorita, ali niko nije bio iznenađen ni kada mu je tron izmakao za tri mjesta.

Da pobjeda ne može da se dobije samo na takmičenju nego i poslije, pokazao je kada je njegova prva pesma "Ona ona", na zajedničkom albumu bila drugi najveći hit. Ovo ga je automatski stavilo u prvi plan, a priča o njegovoj vezi sa miljenicom nacije Tanjom Savić mu dodatno daje na atraktivnosti. Falila mu je samo još jedna pjesma da ga lansira među zvijezde.

Ta se pjesma, do danas, nije dogodila. Numera "Trebaš mi" sa prvog albuma je bila zapažena, ali ne i dovoljna, a ništa bolje sreće nije bio ni sa drugim albumom. Ono što mu je išlo na ruku jeste da je na vrijeme shvatio gdje leže pare i počeo je da radi na privatnim veseljima. Zanemarivši zvjezdane snove, Darko je sišao sa scene u klubove, kafane, šatore, a sa prethodnim znanjem to mu nije bilo teško, i postao jedan od najtraženijih pjevača u tom fahu. Pošto je uvijek umio sa parama i nije voleo da ih rasipa (kolege su ga prozivale i da im nikada kafu nije platio) riješio je da uloži novac u nekretnine u Grčkoj, gdje je u međuvremenu izgradio čitav paralelni biznis te cijelo ljeto provodi u ovoj mediteranskoj zemlji.

Medijski u potpunoj ilegali već više od decenije, Darko je jedino dospeo u žižu interesovanja kada je objavljeno da se zbog prevare razvodi od supruge i majke njegove ćerkice sa kojom je bio u dugom braku. Ali, pošto je ostao dosljedan i nije se previše oglašavao, i ova priča je brzo pala u drugi plan, a on je mogao da se vrati svom mirnom životu koji tek povremeno remeti objavama na društvenim mrežama. Činjenica da one izazivaju svaki put veliku pažnju, govore da publiku i dalje interesuje sve u vezi njega.

Nemanja Nikolić

Nemanja Nikolić bio je najzabavniji, najvredniji, i od muškog dijela postavke medijski najprisutniji finalista prve sezone Zvezda Granda. Nikada prvi, ali i bez velikih padova, tako je karijeru ostvario još od takmičenja. Kako sam umije da kaže, ništa više mu nije ni potrebno.

- Da li sam ja mogao da imam tri, pet zgrada, ne znam, ko zna... Ja sam to što jesam i zadovoljan sam. I kad bih se opet rodio, verovatno bi bilo isto. I kad bih se opet ženio, opet bih izabrao istu ženu, sve bi bilo isto. Ne žalim ni za čim, imam koliko mi treba- rekao je svojevremeno za Grand.

A da je mogao više, mnogi se slažu. On je već prvom pjesmom "Da se napijem", u vrijeme najezde takozvanog modernog zvuka uspeo da se izdvoji i definiše svoj muzički stil. Sve ovo nastavio je i na prvom albumu pa i na drugom na kome je sarađivao sa nekim od najvećih i najuspješnijih autora tog vremena, ali uspjeh prve pesme nije ponovio. Do danas.

I tu na scenu stupaju neke druge osobine ovog pjevača. Uvek spreman na saradnju, rad da se odazove u emisije sa pjevanjem uživo, prijatan u komunikaciji sa medijima, on sve vrijeme uspijeva da svoju karijeru održi i da radi bez velikih turbulencija. Preživjevši najveći izazov u životu kada je u 32. godini imao infarkt, Nemanja mijenja život, ali ne i radne navike. Uz stub svog života, suprugu sa kojom je u stabilnom braku i sina i ćerku, ovaj pjevač nastavlja dalje. I ne samo to, već se nedavno i ponovo aktivirao muzički snimivši nove pjesme "Stari kesten" i "Robinja" u saradnji sa Aleksandrom Sofronijevićem.

Slavica Ćukteraš

Atraktivna, sa dobrim scenskim nastupom, prepoznatljivom bojom glasa i brojnim hitovima, Slavica je bila od onih kojima se predviđala zvjezdana budućnost. Šta se desilo pa je ipak ostalo da je, da ugrubo prevedemo američku izreku, „uvijek ostala djeveruša, a nikad mlada“, tema je za proučavanje.

Na samom početku snima "Život mi oduzmi", koja joj daje odličnu odskočnu dasku. Međutim, paralelno sa tim kreće priča o njenoj vezi sa glavnim producentom i idejnim tvorcem projekta Žikom Jakšićem što čini da počinje da se širi priča o privilegovanom statusu, a zbog čega sve što ova mlada djevojka u to vrijeme radi biva posmatrano kroz tu prizmu.

Ne obazire se previše Slavica na to. Snimila je pjesme poput "Prevari me", "Zvaćeš je mojim imenom", "Mrgud", "Votka", "Ekskluziva", "Manastir" i njima pobjeđuje glasine, jer nikakav drugi faktor sem publike ne odlučuje da li je nešto hit. A ona ih je imala. Zaključno sa "Zmija i žaba".

I kada je trebalo sve krunisati, ona se povlači. Udaje se, rađa ćerkicu i sa suprugom napušta zemlju prateći njegovu karijeru u Japanu i Dubaiju. Vraća se u zemlju i seli u Novi Sad, gdje sa ćerkicom i danas živi nakon razvoda, piše Glas Srpske.