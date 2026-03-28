Preminula legendarna Marinela

ATV

28.03.2026

21:04

Преминула легендарна Маринела
Poznata grčka pjevačica Marinela preminula je u 87. godini, nakon što se borila sa posljedicama teškog moždanog udara koji je doživjela na sceni u Herodionu u septembru 2024. godine.

Njena porodica je objavila tužnu vijest zvaničnim saopštenjem:“ Sa dubokom tugom objavljujemo gubitak Marinele, naše voljene majke i bake, koja je preminula u svom domu danas, 28. marta 2026. godine, u 18:00 časova.“

Marinela, rođena kao Kirijaki Papadopulu 20. maja 1938. u Solunu, pokazivala je svoj talenat za pjevanje od malih nogu. Njena karijera je počela na muzičkim scenama Soluna krajem pedesetih godina 20. vijeka, a 1957. godine se preselila u Atinu i debitovala kao snimateljka. Jedan od najpoznatijih trenutaka u njenoj karijeri bio je brak i saradnja sa Steliosom Kazandzidisom, sa kojim je stvorila neke od najvećih hitova tog vremena.

Nakon razdvajanja od Kazandzidisa, Marinela je razvila nezavisnu karijeru i učvrstila se kao jedan od najvećih grčkih izvođača, sarađujući sa velikim imenima kao što su Manos Hadžidakis, Stavros Ksarčakos, Jorgos Hadzinasios, Mimis Plesas, Jorgos Dalaras, Antonis Remos i drugi.

Njena diskografija obuhvata preko 40 ličnih albuma i desetine nezaboravnih hitova kao što su „Ljubav ne poznaje granice“, "Stalia stalia" i "Den einai pou fiegis".

Marinela je takođe predstavljala Grčku na Evroviziji 1974. godine i intenzivno je nastupala na muzičkim i pozorišnim scenama tokom 1980-ih i 1990-ih. Njeni zajednički nastupi sa umjetnicima kao što je Haris Aleksiu 2003. godine ostaju među najposebnijim trenucima njene karijere.

Sa karijerom koja traje preko šest decenija, Marinela je bila ikona grčke muzike, dok su njen glas i scensko prisustvo ostavili neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji zemlje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

