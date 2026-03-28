Падавине нису поквариле свирку: Бенд на наступ дошао трактором

АТВ

28.03.2026

20:45

1
Трактор
Фото: Уступљена фотографија

Чланови Пинк пантер бенда Бањалука - Лакташи данас су морали транспортовати опрему трактором да би стигли на заказану свирку. Усљед обилних падавина вода је потопила већину насеља у близини ријека и направила бројне проблеме.

Бесану ноћ провео је Александар Вујмиловић, шеф бенда који је спашавао шта се спасити да.

"Од ноћас спашавамо све ствари које су у подруму, међутим музичка опрема је спашена у задњи тренутак. Али проблем је настао како транспортовати опрему према сигурном. Нисмо имали другог избора него трактором", рекао је Вујмиловић.

Жељко Дерајић, пјевач бенда рекао је да се био уплашио и за опрему и како стићи на заказану свирку.

Велико Блашко

Градови и општине

У Великом Блашку вода дошла до кућа

"Међутим наш народ је увијек се сналази у немогућим ситуацијама. Захваљујући трактору ево стигли смо на локацију и фешта може да крене", рекао је Дерајић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворног текста на порталу atvbl.rs.

Трактор

Коментари (1)
Више из рубрике

Ријека

Друштво

''Воде Српске'' позвале на максималан опрез у наредним данима

5 ч

0
Мјерење водостаја ријеке

Друштво

Све ријеке испод кота редовне одбране од поплава

6 ч

0
Дуга чекања на граничном прелазу Градишка

Друштво

Колапс у оба смјера: Дуга чекања на више граничних прелаза

6 ч

0
Прогноза за наредну седмицу: Ево до када ће падати снијег у Српској

Друштво

Прогноза за наредну седмицу: Ево до када ће падати снијег у Српској

6 ч

0

22

34

Водостај Врбаса тренутно

22

24

Водостај Врбање тренутно, 28. март

22

08

Возач из БиХ имао удес са електричним камионом, штета 400.000 евра

22

00

Познати бизнисмен Бранко Бабић повријеђен на ауто-путу

21

53

Ово ће вас шокирати: Ево због чега вам конобар уз кафу донесе чашу воде

