Падавине нису поквариле свирку: Бенд на наступ дошао трактором

Аутор:АТВ
28.03.2026
20:45
Коментари:1
Чланови Пинк пантер бенда Бањалука - Лакташи данас су морали транспортовати опрему трактором да би стигли на заказану свирку. Усљед обилних падавина вода је потопила већину насеља у близини ријека и направила бројне проблеме.
Бесану ноћ провео је Александар Вујмиловић, шеф бенда који је спашавао шта се спасити да.
"Од ноћас спашавамо све ствари које су у подруму, међутим музичка опрема је спашена у задњи тренутак. Али проблем је настао како транспортовати опрему према сигурном. Нисмо имали другог избора него трактором", рекао је Вујмиловић.
Жељко Дерајић, пјевач бенда рекао је да се био уплашио и за опрему и како стићи на заказану свирку.
"Међутим наш народ је увијек се сналази у немогућим ситуацијама. Захваљујући трактору ево стигли смо на локацију и фешта може да крене", рекао је Дерајић.
