Прогноза за наредну седмицу: Ево до када ће падати снијег у Српској

28.03.2026
У Републици Српској у понедјељак, 30. марта, биће облачно уз слабе падавине, киша се очекује у нижим, а снијег и сусњежица у вишим подручјима.
На југу Херцеговине углавном сунчано уз промјенљиву облачност и вјетровито уз јаку буру.
Минимална температура ваздуха од нула до шест, у вишим предјелима од минус три степена Целзијусова.
Максимална температура ваздуха од четири до 11, на југу до 15, у вишим предјелима од нула степени, преноси Срна.
У уторак ће бити облачно у свим предјелима, са падавинама које се премјештају са југа и истока ка западу. У нижим предјелима очекује се киша, а у вишим подручјима снијег.
Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу
Минимална температура ваздуха од минус један до пет степени, у вишим предјелима од минус пет, док ће максимална бити од два до 10, у вишим предјелима од минус два.
У сриједу, 1. априла, и даље облачно и хладно са падавинама. Очекује се киша у нижим, а сусњежица и снијег у вишим подручјима.
Минимална температура ваздуха од нула до пет степени, у вишим предјелима од минус четири. Максимална температура ваздуха од један до седам, на југу до 10, у вишим предјелима од минус три степена Целзијусова, наводи Републички хидрометеоролошки завод.
