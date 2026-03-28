28.03.2026
15:17
Пост, као дубоко укоријењена духовна пракса, далеко надилази пуко уздржавање од одређене врсте хране. То је вријеме посвећено интроспекцији, молитви и свјесном одрицању од лоших мисли и дјела, период у којем се вјерници труде да прочисте и тијело и дух. Ипак, једно питање често се намеће – какав је однос према интимности током овог посебног раздобља и гдје се повлачи граница између тјелесног и духовног уздржања? Једноставније речено, да ли су интимни односи током поста гријех.
Према ријечима теолога Милоша Стојковић, суштина поста не огледа се само у промјени начина исхране, већ прије свега у преображају унутрашњег стања – ума и срца. Док се вјерници уздржавају од одређене хране, подједнако је важно да се клоне негативних мисли и лоших дјела. Управо зато, како истиче, пост дјелима носи исту тежину као и пост храном, чинећи ову праксу потпуним духовним подвигом.
"Узалуд је да постимо храном, а да, на примјер, не разговарамо са својим ближњима, рођацима и пријатељима, јер је и сам Бог, чије рођење ишчекујемо током поста, рекао да онај ко не воли човјека, не може вољети ни Бога. Важно је да вјерници разумију да је узалуд постити читав пост храном, а не мирити се и не мијењати себе изнутра. С друге стране, пост је установљен како бисмо током тог периода више мислили на своју душу", истакао је теолог Милош Стојковић.
Вјерски аналитичар Драшко Ђеновић указује да пост не подразумијева само физичко уздржавање, већ и одрицање од различитих облика страсти. У том контексту, интимни односи, иако нису изричито забрањени, не сматрају се пожељним током поста. Ипак, додаје да се вјерницима који не могу да се уздрже савјетује да се обрате свештенику и потраже благослов.
Према учењу Апостола Павла, интимни односи у оквиру брака не представљају гријех. Напротив, брачна заједница сматра се светом, а супружници једним тијелом, због чега се такви односи не посматрају као нешто грешно. Ово тумачење многим вјерницима у браку доноси одређено олакшање и јасноћу.
Ипак, уочи причешћа наглашава се потреба за потпуним уздржањем – не само од хране и пића, већ и од свих тјелесних задовољстава, како би се то вријеме посветило молитви и духовној припреми. Свештеници посебно истичу да се, макар на Велики петак и Велику суботу, па све до причешћа на литургији, интимни односи не препоручују.
У суштини, пост остаје период личног духовног раста и унутрашње промјене. Без обзира на различита тумачења и праксу, кључно је да свако пронађе сопствени пут ка духовном прочишћењу, у складу са својим увјерењима и вриједностима, преноси Жена Блиц.
