Колапс у оба смјера: Дуга чекања на више граничних прелаза

Аутор:АТВ
28.03.2026
17:05
Коментари:0
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Орашје и Брод појачан је интензитет саобраћаја и дуга су чекања у оба смјера, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На граничним прелазима Костајница и Козарска Дубица појачана је фреквенција саобраћаја на улазу у БиХ.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.
Друштво
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму