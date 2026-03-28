Колапс у оба смјера: Дуга чекања на више граничних прелаза

28.03.2026

17:05

Дуга чекања на граничном прелазу Градишка
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Орашје и Брод појачан је интензитет саобраћаја и дуга су чекања у оба смјера, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На граничним прелазима Костајница и Козарска Дубица појачана је фреквенција саобраћаја на улазу у БиХ.

На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

