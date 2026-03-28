Zorica Brunclik otkrila kada je shvatila da je Kemiš čovjek njenog života

Pjevačica Zorica Brunclik nedavno je zbog zdravstvenih problema i žiriranje u "Pinkovim zvezdama" stavila na pauzu. Bila je hospitalizovana, pa operisana, što su sve bile vijesti koje su i te kako zabrinule kako njene fanove, tako i poznate prijatelje koji su joj i javno poželjeli brz oporavak.

Suprug Miroljub Aranđelović Kemiš akonto njenog stanja u jeku čitave drame nije se oglašavao za javnost. Sve vrijeme je bio uz nju, a na sebe je preuzeo i njene obaveze oko talent-šoua. Poslije pojedinih kolega, naime, i on ju je odmjenjivao, kao najveća podrška.

Svijet Penzioner iz BiH ojadio Austrijance za 46.000 evra

Zorica je sada puštena na kućno liječenje, a nikada nije bila tajna koliko je Kemiš umio da joj se nađe.

Svojevremeno, govoreći baš na tu temu, Brunclikova je ispričala kako je posle gubitka majke Zlatije - što je izuzetno teško podnijela - Aranđelović njoj svojim djelima pokazao "da je zaista čovjek njenog života".

- Teško sam podnijela smrt majke. Tada sam shvatila da je Kemiš čovjek mog života, jer je bio sa mnom 24 sata; ja sam samo željela da odem za mamom, bez obzira na djecu... On je imao jednu vreću koja se kreće, jednog zombija. Tada nisam bila svjesna toga... Tada sam izgubila moć govora, opadala mi je kosa. U jednom trenutku sam se tuširala i nisam bila svjesna da mi cijela kosa pada po tijelu. Ugledala sam njega, a on je samo rekao: "Bakice mnogo smo te voljeli, ali nemoj da mi je uzimaš" - prisjećala se bila pjevačica sa suzama u očima, a potom je dodala:

- Tada sam se trgla i shvatila. On je sa mnom bolovao tu bol, maksimalno mi je pomogao i u tim trenucima sam shvatila da je on čovjek za mene.

Nauka i tehnologija Jutjub ne prestaje s izmišljanjem: Uvode besmislenu opciju

Potom, priznala je kako je bilo dana kada ne bi povjerovala da joj neko kaže da je Kemiš čovjek njenog života.

- Shvatila sam da je život toliko prolazan i kratak... Mnogo sam bila popularna, mnogo sam radila. Partnere sam tada upoznavala u hodu. Mislila sam da je to razlog zbog kojeg nismo bili srodne duše i zbog kojih smo se razilazili. Da je meni neko onda pričao da je Miroljub čovjek mog života, ne bih mu vjerovala, ali eto, mi smo se našli - objasnila je ona, dotakavši se i izvjesnih šuškanja da je on ženskaroš.

Kultura Poznati glumac pronađen mrtav u stanu

- On je mene nervirao jer je bio ženskaroš; ja sam imala neki after parti poslije koncerta u Sava centu, a on je tada pozvao i prošle i sadašnje i buduće žene (smijeh) - nasiejala se bila pjevačica jednom u "Premijeri - Vikend specijalu".