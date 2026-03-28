Gola Milica Dabović šokirala objavom: Uskoro

28.03.2026
Bivša košarkašica Milica Dabović, nakon što je otišla u sportsku penziju, počela je da prodaje intimne slike na sajtu za odrasle.
Milica je sada na Instagramu najavila novitet kada je njen rad na sajtu u pitanju.
Naime, Milica Dabović, odgovarala je svojim pratiocima na društvenim mrežama, a jedno pitanje je glasilo: "Da li planiraš da snimaš sa dečkom za sajt za odrasle?".
"Uskoro", poručila je Dabović.
Podjetimo, Milica Dabović je nedavno govorila o uvredama koje trpi otkako je otvorila profil.
"Počela sam da govorim jednu uzrečicu: 'Od ovih poštenih, mi ku**e ne možemo doći na red. Evo, ja idem da spavam u 10 sati uveče, ne izlazim, ne pijem, nema me nigdje, ne može me niko sresti... Ali sam ku**a. A zašto sam ku**a, to ne znaju".
"U svijetu sportistkinje koje otvore profil na sajtu za odrasle zarade po 8 do 10 miliona za jednu noć. Ovdje kod nas se to shvatilo kao da se prodaješ, kao da širiš noge za novac, a u svijetu kao da je katalog. Pretplata ide oko 15, 20 dolara", zaključila je bivša košarkašica gostujući u podkastu "Sportkast".
