Nismo smjeli: Ceca progovorila o odnosu sa Dinom Merlinom

28.03.2026

09:21

Dino Merlin je napisao jedan od najvećih hitova Cece Ražnatović, pjesmu "Beograd".

Kako se o njihovom odnosu godinama spekulisalo, Ceca je otkrila da li je u kontaktu sa bosanskohercegovačkim pjevačem i progovorila o njihovom poznanstvu.

"Upoznala sam ga u Švajcarskoj. Tada mi je napravio pjesmu Zaboravi i poklonio Beograd. U mojoj karijeri je napisao još Žarila sam žar. Beograd sam dobila zbog ratne situacije koja je tada bila. Nije mogao da pjeva pjesmu o Beogradu. To je bilo 1992. godine, kada mi je poklonio, a snimila sam je 1995.", istakla je Ceca Ražnatović, pa dodala:

"Ta pjesma je trebalo da bude duetska, pisao ju je za sebe, ali ne mogu da se sjetim koja ženska osoba je trebalo da je snimi. Muški dio je trebalo da ide 'znam joj boju haljine ja je kupio, znam za jedne usne ja ih ljubio'. On mi je rekao: 'Ceki, ja zbog trenutne situacije ne mogu da snimim ovu pjesmu, ali obožavam emociju u tvom glasu i ja ti je poklanjam'".

"Nismo smjeli da ga potpišemo"

Ceca Ražnatović je otkrila i zbog čega Merlin nije bio potpisan ispod pjesme.

"Nismo smjeli zbog cijele situacije da ga potpišemo, a o tome je počelo javno da se govori kada se sve smirilo, ja to nikada nisam krila. Poslije je i on sam pričao o tome, ali u to vrijeme sam ja krila da ne bi imao probleme sa svoje strane i tako nešto nikada ne bih uradila čovjeku jer je bio jako korektan. Ne čujemo se, ne družimo se, nismo se ni sreli. Vrlo ga poštujem i cijenim kao umjetnika i hvala mu što imam takve tri pjesme u karijeri. Beograd je evergrin", rekla je za K1.

